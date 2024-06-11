Экономическое бронирование: юрист указал на "прорехи" в законе о мобилизации

Юрист Юрий Танасийчук также считает, что в законе следовало бы определить процедуру бронирования работников новообразованных предприятий,

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Экономическое бронирование - юрист Юрий Танасийчук указал на "прорехи" в законе о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Украинский парламент в мае начал обсуждать новую концепцию бронирования – так называемое экономическое. По замыслу авторов идеи, она немало бы способствовала наполнению оборонного бюджета страны. По словам адвоката Юрия Танасийчука в эфире "Киев24", такое бронирование могло бы поддержать бизнес и помочь в обороне страны, но в итоговой версии закона о мобилизации оно не была предусмотрено.

"Если бы мы в новой редакции закона предусмотрели так называемое экономическое бронирование, мы бы снизили коррупционные риски. Если бы мы предусмотрели экономическое бронирование, мы дали бы шанс микробизнесу и маленькому бизнесу увеличивать налоговые поступления в бюджет Украины, а эти деньги мы можем использовать на закупку оружия и оставлять точечно критических для определенного бизнеса работников", - отметил Танасийчук.

Юрист также считает, что в законе следовало бы определить процедуру бронирования работников новообразованных предприятий, которые начали работать на оборонную промышленность Украины.

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"Я общаюсь с предпринимателями, например связи, которые критически важны сейчас для Украины. И действительно, их бронирование происходило три с половиной месяца, но часть специалистов, которые критически важны для этой структуры и обеспечивают определенную деятельность в интересах обороны Украины, пошли на фронт пехотинцами; офицерами, но по другому функционалу, где, я считаю, они в разы менее эффективны, чем на той работе, которую они профессионально выполняли на предприятии", - подытожил Танасийчук.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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