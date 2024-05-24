'В розыске', 'снят' и 'исключен': что означают статусы военнообязанных в Резерв+

Обновление данных через Резерв+ стало самым популярным способом выполнения нормы закона о воинском учете.

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Какие статусы украинцы получают в приложении Резерв+ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

Украинцы, пользуясь новым мобильным приложением "Резерв+", которое выполняет функцию электронного кабинета для военнообязанных, столкнулись с определенным непониманием некоторых терминов и понятий. Особенно это касается статусов, которые получают военнообязанные после регистрации в приложении. Об этом пишет OBOZ.UA.

Приложение "Резерв+" стало самым популярным способом выполнения нормы закона о воинском учете. Возможностью обновить данные уже воспользовались около 1 миллиона граждан, в том числе и те, кто находится за границей.

Военнообязанные могут получить различные статусы:

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" Уточняется " - статус появляется, когда информация о военнообязанном еще обрабатывается ТЦК.

" - статус появляется, когда информация о военнообязанном еще обрабатывается ТЦК. " Подлежит призыву " - данные о человеке актуальны, лицо признано годным и его могут мобилизовать.

" - данные о человеке актуальны, лицо признано годным и его могут мобилизовать. " В розыске " - этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета, в этом случае военнообязанным нужно обратиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

" - этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета, в этом случае военнообязанным нужно обратиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные. " Снят " и " Исключен " - это статусы, которые означают, что человек снят с воинского учета. "Снят" является временным статусом, тогда как "Исключен" означает полное снятие с учета (военнослужащие, непригодные к военной службе, лица, имеющие бронь или отсрочку).

Минобороны объяснило, что некоторые лица даже после поступления на службу могут видеть статус "В розыске". Стоит отметить, что "розыск" не означает уголовный розыск, а скорее указывает на то, что данные о военнообязанном не были обновлены или обработаны. Такие ситуации возникают из-за ошибок в учете.

"Это происходит из-за ошибок вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу", - отметили в ведомстве.

Больше всего вопросов вызывают статусы "Снят" и "Исключен". Первый означает временное снятие с воинского учета, когда лицо все еще имеет статус военнообязанного и должно проходить ВВК, также извещать ТЦК об изменении места жительства и выполнять другие обязанности статуса. Второй же статус означает окончательное исключение с воинского учета, когда лицо больше не подлежит призыву и освобождается от воинских обязанностей.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.

Как сообщал Главред, уважительными причинами для неприбытия военнообязанного в ТЦК вовремя признаются: стихийные бедствия, болезнь, военные действия или их последствия, смерть близкого родственника. Граждане должны сообщить ТЦК в кратчайший срок и прибыть в течение 7 календарных дней.

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