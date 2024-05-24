При каких условиях можно не явиться в ТЦК по повестке: в Минобороны дали ответ

В Минобороны отмечают, что за неявку в ТЦК и СП предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Причины, которые считаются уважительными, чтобы не прийти в ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Есть только 4 причины, которые считаются уважительными, чтобы не прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке.

Как говорится на сайте Министерства обороны, уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

"В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней", - говорится в сообщении Минобороны. видео дня

Там также отмечается, что причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

На сайте Министерства обороны добавляют, что за неявку в ТЦК и СП предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее Главред рассказывал, что будет, если не обновить данные в ТЦК, ведь в Украине с 18 мая изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета.

К тому же, из-за того, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации, это повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

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