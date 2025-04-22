Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Двое детей осиротели: на фронте погибла активистка Анастасия Ефимова

Анна Косик
22 апреля 2025, 16:37
1013
Дети волонтера стали круглыми сиротами.
Анастасия Ефимова, свеча
Сердце защитницы остановилось в бою / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/sasha.sidletckaya

Основное:

  • Анастасия Ефимова погибла на войне
  • У женщины осталось двое детей

На войне с российскими оккупантами погибла украинская активистка и волонтер Анастасия Ефимова. Об этом сообщила амбасадор Украинского культурного фонда и подруга Анастасии Лилия Шевченко.

"С невероятной болью сообщаю: на войне погибла наша подруга, наша посестра, дочь нашей Марины Громовой и мать двоих детей - Анастасия Ефимова (Громова). Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца - ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти", - написала она.

видео дня

Известно, что до того, как Анастасия отправилась на фронт, она работала в Ассоциации народных волонтеров Украины, участвовала в деятельности Муниципальной стражи Киева, а также возглавляла департамент организации массовых мероприятий в ВОО "Территория Женщин".

Анастасия Ефимова
Ефимова вступила в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за гибель мужа / фото: facebook.com/sasha.sidletckaya

Ефимова была основательницей Украинской ТехноСпортивной Федерации. Также она преподавала в автошколе "АвтоЛеди".

На фронт женщина ушла после того, как во время боевых действий погиб ее муж. Таким образом Анастасия решила отомстить оккупантам. После гибели военнослужащей сиротами стали ее двое детей.

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Ранее также на войне с оккупантами погибла боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО ВСУ, львовянка Наталья Депа. До войны Наталья была владелицей Центра косметологии и лазерной эпиляции, а с начала полномасштабного вторжения пошла служить вместе с отцом и братом.

Накануне стало известно, что на войне погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

Больше новостей:

Кто такая Анастасия Ефимова?

Анастасия Ефимова - украинская активистка, волонтер и военнослужащая. Анастасия помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и поддерживала общественные проекты, а после гибели своего мужа сама встала на защиту Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

17:51Мир
На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

17:03Мир
"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

15:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

Последние новости

17:12

Будет ли прорыв к 9 мая: эксперт назвал настоящую цель РФ

17:09

Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

17:03

На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

16:58

Светлая среда после Пасхи: чем нужно умыться, чтобы быть красивым и здоровым

16:54

Не просто буквы: что означает надпись YKK на застежках-молниях

Хитрый план Путина и манипуляция Трампом: Жданов – о том, зачем РФ объявляла "пасхальное перемирие"Хитрый план Путина и манипуляция Трампом: Жданов – о том, зачем РФ объявляла «пасхальное перемирие»
16:51

Украинцам урезали выплаты: в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию

16:37

Двое детей осиротели: на фронте погибла активистка Анастасия Ефимова

16:15

Сорняк в саду исчезнет навсегда: хитрость, которую знают только опытные садоводы

16:02

Россияне применяют новые дроны на Харьковщине: в ОВА рассказали детали

Реклама
15:57

"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

15:53

Как очистить стиральную машину от плесени и запаха: копеечные советы экспертаВидео

15:47

Эксперты призвали завернуть ветки помидоров в фольгу: в чем причина

15:46

Лето принесет перемены: ТОП-4 знака зодиака, которые переживут трансформацию

15:28

Существуют препятствия: в РФ озвучили Украине условие для начала переговоров

15:12

Лишь 17% проходят тест на IQ: 3 вопроса, которые ломают мозг выпускникам Гарварда

15:05

Сына Порошенко, который избегает службы в ВСУ, "отправили на фронт" в виде дрона "Алеши"

14:55

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

14:55

Мария Бурмака показала "ужасные" фото с единственной дочерью

14:50

Ошибка, которую допускает большинство: почему лук не стоит хранить в холодильнике

14:46

Дожди с грозами накроют часть Украины: в каких областях будут сильные осадки

Реклама
14:32

План Трампа противоречит законам: Жданов объяснил, признают ли США Крым за РФ

14:00

Массированный удар по Харькову: РФ атаковала город, много прилетов и раненыхВидео

13:48

Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку

13:32

Пойдет ли Путин на прекращение войны в ближайшее время: аналитики ISW дали ответ

13:19

Канье Уэст ошарашил заявлением об интиме с родственником

13:12

Ксения Мишина в Одессе оказалась в эпицентре вражеского обстрела

13:01

Италия или Англия: Георгий Судаков на пороге трансфера

12:58

Звезда "Лисапетного батальйона" "сделала" лицо и шокировала осложнениями

12:32

"Раньше разговаривали": путинистка Валерия рассказала о проблемах в браке

12:21

Россия ударила по жилому дому в Запорожье: известно о погибших и пострадавших

12:15

Михаил Поплавский – 32 года ректорства: эпоха реформ и новаторства актуально

12:09

ВСУ мощно контратакуют на Белгородщине: эксперт рассказал об ожесточенных боях

12:06

Марина Боржемская поделилась фото юности: стройная модель

11:45

РФ хочет запустить Запорожскую АЭС: Гончар оценил шансы оккупантов на успехВидео

11:39

Путин вытащил "ядерную карту": эксперт объяснил, как РФ ставит США "на растяжку"

11:26

Предательницу Королеву опустили во время эфира шоу

11:22

Китайский гороскоп на завтра 23 апреля: Козлам - обиды, Собакам - лень

11:06

Ракеты, которые труднее остановить: эксперт объяснил обновление Х-59 и Х-555

10:54

4 знака зодиака, которые в конце апреля добьются успеха, о котором мечтали

10:51

Лорак рассказала о том, как общается ее сложная дочь с йога-отчимом

Реклама
10:42

Перемирие было обманом: Братчук рассказал, что готовили оккупанты на фронте

10:30

Доллар рухнул до трехлетнего минимума: СМИ объяснили, причем тут Трамп

10:29

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

10:24

Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева - детали

10:06

Трамп обещает "хорошие новости": СМИ раскрыли, какие условия мирного плана США

09:34

Ева Бушмина вышла на связь - что с ней сейчас происходит и где она

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 апреля (обновляется)

09:20

На 92 году жизни скончался Зураб Церетели

09:16

"Катастрофическая ситуация": в Раде намекнули на новую волну мобилизации

08:55

Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять