Двое детей осиротели: на фронте погибла активистка Анастасия Ефимова

Дети волонтера стали круглыми сиротами.

https://glavred.info/ukraine/dvoe-detey-osiroteli-na-fronte-pogibla-aktivistka-anastasiya-efimova-10658246.html Ссылка скопирована

Сердце защитницы остановилось в бою / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/sasha.sidletckaya

Основное:

Анастасия Ефимова погибла на войне

У женщины осталось двое детей

На войне с российскими оккупантами погибла украинская активистка и волонтер Анастасия Ефимова. Об этом сообщила амбасадор Украинского культурного фонда и подруга Анастасии Лилия Шевченко.

"С невероятной болью сообщаю: на войне погибла наша подруга, наша посестра, дочь нашей Марины Громовой и мать двоих детей - Анастасия Ефимова (Громова). Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца - ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти", - написала она. видео дня

Известно, что до того, как Анастасия отправилась на фронт, она работала в Ассоциации народных волонтеров Украины, участвовала в деятельности Муниципальной стражи Киева, а также возглавляла департамент организации массовых мероприятий в ВОО "Территория Женщин".

Ефимова вступила в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за гибель мужа / фото: facebook.com/sasha.sidletckaya

Ефимова была основательницей Украинской ТехноСпортивной Федерации. Также она преподавала в автошколе "АвтоЛеди".

На фронт женщина ушла после того, как во время боевых действий погиб ее муж. Таким образом Анастасия решила отомстить оккупантам. После гибели военнослужащей сиротами стали ее двое детей.

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Ранее также на войне с оккупантами погибла боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО ВСУ, львовянка Наталья Депа. До войны Наталья была владелицей Центра косметологии и лазерной эпиляции, а с начала полномасштабного вторжения пошла служить вместе с отцом и братом.

Накануне стало известно, что на войне погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

Больше новостей:

Кто такая Анастасия Ефимова? Анастасия Ефимова - украинская активистка, волонтер и военнослужащая. Анастасия помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и поддерживала общественные проекты, а после гибели своего мужа сама встала на защиту Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред