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"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

Марина Фурман
26 февраля 2025, 12:06
258
Талантливому режиссеру было 58 лет.
Виталий Кокошко, свеча
На фронте погиб режиссер Виталий Кокошко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Vitaliy Kokoshko / Facebook

Кратко:

  • На фронте погиб украинский режиссер Виталий Кокошко
  • Мужчине было 58 лет

В понедельник, 24 февраля, на войне погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. О трагическом известии сообщила дочь погибшего Ольга Кокошко в Facebook.

Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

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"Вчера погиб мой отец, Виталий Кокошко. Это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев... Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку", - написала она.

Ольга Кокошко отметила, что точную дату и место прощания с ее покойным отцом объявят позже.

'Человек большой души и сердца': на фронте погиб известный украинский режиссер

На странице Кокошко огромное количество сообщений от его друзей и близких.

"Очередная ужасная весть...Вчера на фронте погиб Виталий Кокошко. Он был одним из ветеранов украинской рекламной индустрии, режиссером и владельцем агентства-студии "Кинограф"...Соболезнования родственникам и многочисленным коллегам Виталия", - написали в Instagram организаторы кинофестиваля "Кинооко".

Маркетинг-директор компании Аскания FMCG Инна Сирченко также отреагировала на трагическое известие.

"Талант, харизма, сколько ярких проектов ты принес в мир. Ужас. Страшная потеря. Бренды "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка" - видела лично твои работы для них и многое было создано в одной команде. И только недавно ты помогал мне в личных с советом для подразделения, которому помогаем с созданием аудиороликов, билбордов, искали с тобой call to action. А ты им и сам был на 100%. Сум", - написала она.

Известно, что в начале декабря прошлого года Виталий Кокошко приезжал на несколько дней в отпуск в Киев.

"Еду в отпуск! Пару дней в Киеве, потом через Варшаву в Португалию, потом снова пару дней в Киеве. Накануне Нового года возвращаюсь на фронт", - писал он 9 декабря.

'Человек большой души и сердца': на фронте погиб известный украинский режиссер

Отметим, Виталий Кокошко получил высшее образование по специальности "Инженер-механик" в Одесском политехническом институте.

В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, которое трижды получало награду как "Самое эффективное агентство года" в Украине.

Как режиссер и продюсер снял более 400 рекламных роликов. Имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и многих других.

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Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

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Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать родную страну после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хлывнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниэль Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

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