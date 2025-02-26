'Человек большой души и сердца': на фронте погиб известный украинский режиссер

Талантливому режиссеру было 58 лет.

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На фронте погиб режиссер Виталий Кокошко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Vitaliy Kokoshko / Facebook

Кратко:

На фронте погиб украинский режиссер Виталий Кокошко

Мужчине было 58 лет

В понедельник, 24 февраля, на войне погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. О трагическом известии сообщила дочь погибшего Ольга Кокошко в Facebook.

Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

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"Вчера погиб мой отец, Виталий Кокошко. Это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев... Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку", - написала она.

Ольга Кокошко отметила, что точную дату и место прощания с ее покойным отцом объявят позже.

На странице Кокошко огромное количество сообщений от его друзей и близких.

"Очередная ужасная весть...Вчера на фронте погиб Виталий Кокошко. Он был одним из ветеранов украинской рекламной индустрии, режиссером и владельцем агентства-студии "Кинограф"...Соболезнования родственникам и многочисленным коллегам Виталия", - написали в Instagram организаторы кинофестиваля "Кинооко".

Маркетинг-директор компании Аскания FMCG Инна Сирченко также отреагировала на трагическое известие.

"Талант, харизма, сколько ярких проектов ты принес в мир. Ужас. Страшная потеря. Бренды "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка" - видела лично твои работы для них и многое было создано в одной команде. И только недавно ты помогал мне в личных с советом для подразделения, которому помогаем с созданием аудиороликов, билбордов, искали с тобой call to action. А ты им и сам был на 100%. Сум", - написала она.

Известно, что в начале декабря прошлого года Виталий Кокошко приезжал на несколько дней в отпуск в Киев.

"Еду в отпуск! Пару дней в Киеве, потом через Варшаву в Португалию, потом снова пару дней в Киеве. Накануне Нового года возвращаюсь на фронт", - писал он 9 декабря.

Отметим, Виталий Кокошко получил высшее образование по специальности "Инженер-механик" в Одесском политехническом институте.

В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, которое трижды получало награду как "Самое эффективное агентство года" в Украине.

Как режиссер и продюсер снял более 400 рекламных роликов. Имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и многих других.

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