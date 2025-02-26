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РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

Марина Фурман
26 февраля 2025, 11:09
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Новая тактика использования ударных беспилотников свидетельствует о том, что Россия не готова к миру.
РФ придумала новую тактику атак 'Шахедами': украинцев предупредили об опасности
Враг изменил тактику ударов дронами / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Враг применяет новую тактику обстрелов "Шахедами"
  • Ударные дроны летят на более низкой высоте, чем раньше
  • Россия не готова к миру

Россия изменила тактику террора украинских городов ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг атакует дронами на более низкой высоте, чем раньше. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Российские дроны летят ниже, чем раньше. Также россияне пытаются испытывать усиленные типы антенн, чтобы противодействовать влиянию РЭБ", - написал он.

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Коваленко заверил, что новая тактика использования ударных беспилотников свидетельствует о том, что страна-агрессор Россия не готова к миру.

"Тот, кто готов к миру, не развивает военные технологии. Россияне же продолжают как наращивать производство дронов и вооружений, так и пытаются испытывать новые технологические решения", - отметил руководитель ЦПД.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Атака дронов по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В результате ночной дроновой атаки, один человек погиб, еще двое получили травмы. В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

Впоследствии командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Украину 177 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 ударных дронов. Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Кроме того, этой ночью, во время обстрела Днепропетровской области, российские оккупанты атаковали энергетический объект. В результате атаки была повреждена инфраструктура объекта, однако энергетики не прекращают работать на восстановление его функционирования.

Днем ранее российская оккупационная армия в очередной раз ударила по Украине "Шахедами". В Сумах повреждена многоэтажка, известно о пострадавшем. В результате вражеской атаки в Киевской области травму получила женщина, частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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Андрей Коваленко атака дронов Дрон Shahed-136
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