РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

Ударные дроны враг запустил с шести направлений.

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Ночью оккупанты ударили по Украине дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

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Российская армия атаковала Украину ударными дронами

Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 ударных дронов

В ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 ударных дронов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ударные дроны армия РФ запускала с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - написали в ВС ВСУ.

Инфографика: ВС ВСУ

Согласно обнародованным данным, беспилотники сбивали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Известно, что еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

Кроме того, в ночь на 26 февраля, во время обстрела Днепропетровской области, российские оккупанты атаковали энергетический объект, передали в пресс-службе ДТЭК.

В результате атаки была повреждена инфраструктура объекта, однако энергетики не прекращают работать на восстановление его функционирования.

Это уже не первое нападение на энергетические объекты Украины со стороны российских войск.

"Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу", - написали в ДТЭК.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В результате ночной дроновой атаки, один человек погиб, еще двое получили травмы. В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

Днем ранее российская оккупационная армия в очередной раз ударила по Украине "Шахедами". В Сумах повреждена многоэтажка, известно о пострадавшем. В результате вражеской атаки в Киевской области травму получила женщина, частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

Кроме того, 25 февраля, Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95 МС. Пуски крылатых ракет были осуществлены из района города Энгельс Саратовской области РФ.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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