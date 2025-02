Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

Главное:

Северная Корея может увеличить поставки оружия в Россию. Часть вооружений Пхеньян передает стране-агрессору специальным судном через море. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что во вторник, 25 февраля, в Москву прибыла делегация Трудовой партии Северной Кореи. Визит происходит по приглашению правящей партии Единая Россия на фоне сообщений о том, что Пхеньян может поставлять в Россию большее количество оружия.

По информации посольства РФ в КНДР, делегации обсудят расширение сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, вступившим в силу в декабре 2024 года.

По словам аналитиков, южнокорейское СМИ 24 февраля сообщило, что собранные коммерческие спутниковые снимки показывают 110-метровое судно, которое входит и выходит из северокорейского порта Расон у границы с Китаем и Россией.

Подчеркивается, что судно прибыло на внутреннюю сторону причала порта 20 февраля и переместилось на внешнюю сторону 21 февраля. Это указывает на то, что корабль разгрузил контейнеры на внутренней стороне причала и загрузил новые контейнеры на внешней стороне перед отплытием.

"В ISW убеждены, что Северная Корея, вероятно, использовала порт Расон для передачи боеприпасов во Владивосток в ноябре 2023 года", - отметили в отчете.

Напомним, как сообщал Главред, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что взаимозависимость российского режима и Северной Кореи углубляется - особенно Москвы под Пхеньяном.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов заявил, что военнослужащие КНДР в боях в Курской области РФ изменили тактику боев, но они продолжают нести огромные потери.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.