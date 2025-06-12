Как уснуть за считанные минуты: ученые рассказали о простом трюке с ногой

Оказалось, что привычка спать с одной ногой вне одеяла может существенно улучшить качество сна - и это подтверждают научные исследования.

https://glavred.info/life/kak-usnut-za-schitannye-minuty-uchenye-rasskazali-o-prostom-tryuke-s-nogoy-10672679.html Ссылка скопирована

Как быстро заснуть, если не спится - как заснуть за несколько секунд / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Как быстро заснуть, если не спится

Что помогает мгновенно заснуть

Как научиться засыпать за 1 минуту

Нет ничего хуже, чем безуспешно пытаться заснуть, ворочаясь в постели. Но эпоха подсчета овец - позади. Ведь ученые обнаружили простой, но эффективный метод, который действительно помогает быстрее заснуть.

Главред выяснил, что делать, если вообще никак не получается заснуть.

Как заснуть за несколько секунд

В популярном посте в Instagram на странице @biohackyourselfmedia советуют попробовать спать с одной ногой, выставленной из-под одеяла.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему вы инстинктивно выдвигаете одну ногу из-под одеяла?", - говорится в заметке, передает DailyMail.

Исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Journal of Physiological Anthropology, показало, что привычка спать с одной ногой вне одеяла может положительно влиять на качество сна. Несмотря на простоту этого приема, он имеет научное обоснование.

Суть метода заключается в охлаждении тела - процессе, запускающем выработку мелатонина, гормона, который регулирует сон и суточные ритмы. Подошвы ног имеют специальные сосуды, которые способствуют быстрому отводу тепла, поэтому открытие одной ноги помогает организму снизить температуру, что является сигналом к засыпанию.

Таким образом, охлаждение тела через стопу не только ускоряет засыпание, но и улучшает общее качество сна. Хотя такая практика может показаться необычной, научные данные свидетельствуют о ее эффективности.

Хотя в заметке прямо не уточняется, речь идет, вероятно, об исследовании японских ученых 2023 года, которые изучали влияние приема ванны перед сном. Оказалось, что горячая ванна перед сном помогает быстрее заснуть и улучшает продолжительность сна.

Интересно, что эффект достигается не столько из-за тепла, сколько благодаря дальнейшему снижению температуры тела - именно оно запускает естественную реакцию организма на засыпание. Когда тело нагревается в ванне, активируется процесс вазодилатации - расширение сосудов, из-за чего кровь приливает ближе к поверхности кожи. После выхода из воды организм начинает охлаждаться, что способствует более быстрому переходу ко сну.

Одно из китайских исследований 2023 года советует принимать 24-минутную ванну для ног при температуре 42 °C как эффективный способ улучшить сон. Если после этого оставить стопы открытыми, это ускорит охлаждение и усилит сонливость. В то же время чрезмерное охлаждение может вызвать обратный эффект - вазоконстрикцию, когда сосуды сужаются, и охлаждение замедляется.

Чтобы этого избежать, некоторые исследователи рекомендуют спать в носках. Так, корейское исследование показало, что участники, которые носили теплые носки, имели повышенную температуру стоп на 1,3 °C, засыпали в среднем на 7,5 минут быстрее и спали на полчаса дольше.

Смотрите видео "Сніданку з 1+1" о том, как быстро заснуть:

Вам также может быть интересно:

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред