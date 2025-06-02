Без чистки: эксперт по этикету назвал единственно правильный способ как есть бананы

Большинство кто всю жизнь ел бананы неправильно - британский эксперт по этикету рассказал, как на самом деле стоит это делать согласно правилам хорошего тона.

https://glavred.info/life/bez-chistki-ekspert-po-etiketu-nazval-edinstvenno-pravilnyy-sposob-kak-est-banany-10669946.html Ссылка скопирована

Как есть бананы - как правильно есть банан по этикету / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как лучше есть бананы

Как правильно есть банан по этикету

Как правильно есть банан: с кожурой или без

Поклонники бананов могут удивиться, узнав, что большинство людей годами ели этот фрукт "неправильно". Популярный во всем мире банан, который предположительно происходит из Юго-Восточной Азии, обычно потребляют, снимая кожуру вручную и откусывая плод сверху вниз.

Главред выяснил, как есть банан: сверху или снизу.

видео дня

Как нужно есть банаты правильно

Однако, по мнению британского эксперта по этикету Уильяма Хэнсона, признанного тренера по манерам и двукратного автора бестселлеров Sunday Times, это совсем неэтичный способ. В недавнем видео в Instagram он продемонстрировал, как следует есть банан в соответствии с нормами хорошего тона.

По мнению Хэнсона, банан не нужно чистить руками. Вместо этого, по его словам, следует аккуратно разрезать плод на тарелке с помощью ножа и вилки - в отличие от того, как это делают приматы.

"Сначала, начиная с одного конца, отрежьте его, а затем отрежьте другой конец. Переворачивая нож на бок, подрезаем кожуру, снимаем кожуру и едим так", - указывает он.

Смотрите видео о том, как есть банан ножом и вилкой:

Как королева Елизавета II ела бананы

Кроме того, Хэнсон не единственный, кто выбирает нетипичный способ потребления бананов. Как сообщает Daily Express, аналогичный подход практиковала и покойная королева Елизавета II, которая также предпочитала столовые приборы.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что королева сперва обрезала банану кончик, затем разрезала плод вдоль и нарезала его на маленькие кусочки, которые ела вилкой.

Такой подход повторяет метод Хэнсона, который избегает очистки банана руками, чтобы, по его словам, не "напоминать обезьяну". В то же время большинство людей предпочитают более простое решение - снять кожуру и есть банан прямо с руки.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Уильям Хэнсон: кто такой Уильям Хэнсон Уильям Хэнсон - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей. Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред