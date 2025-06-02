Без чистки: эксперт по этикету назвал единственно правильный способ как есть бананы

О чем идет речь в материале:
- Как лучше есть бананы
- Как правильно есть банан по этикету
- Как правильно есть банан: с кожурой или без
Поклонники бананов могут удивиться, узнав, что большинство людей годами ели этот фрукт "неправильно". Популярный во всем мире банан, который предположительно происходит из Юго-Восточной Азии, обычно потребляют, снимая кожуру вручную и откусывая плод сверху вниз.
Главред выяснил, как есть банан: сверху или снизу.
Как нужно есть банаты правильно
Однако, по мнению британского эксперта по этикету Уильяма Хэнсона, признанного тренера по манерам и двукратного автора бестселлеров Sunday Times, это совсем неэтичный способ. В недавнем видео в Instagram он продемонстрировал, как следует есть банан в соответствии с нормами хорошего тона.
По мнению Хэнсона, банан не нужно чистить руками. Вместо этого, по его словам, следует аккуратно разрезать плод на тарелке с помощью ножа и вилки - в отличие от того, как это делают приматы.
"Сначала, начиная с одного конца, отрежьте его, а затем отрежьте другой конец. Переворачивая нож на бок, подрезаем кожуру, снимаем кожуру и едим так", - указывает он.
Смотрите видео о том, как есть банан ножом и вилкой:
Как королева Елизавета II ела бананы
Кроме того, Хэнсон не единственный, кто выбирает нетипичный способ потребления бананов. Как сообщает Daily Express, аналогичный подход практиковала и покойная королева Елизавета II, которая также предпочитала столовые приборы.
Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что королева сперва обрезала банану кончик, затем разрезала плод вдоль и нарезала его на маленькие кусочки, которые ела вилкой.
Такой подход повторяет метод Хэнсона, который избегает очистки банана руками, чтобы, по его словам, не "напоминать обезьяну". В то же время большинство людей предпочитают более простое решение - снять кожуру и есть банан прямо с руки.
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Кто такой Уильям Хэнсон: кто такой Уильям Хэнсон
Уильям Хэнсон - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей. Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.
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