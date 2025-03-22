Как элегантно есть киви, арбуз, абрикосы и вишни: правила этикета

Правила поедания фруктов зависят от их размере и от наличия кочточек.

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Джамила Мусаева раскрыла нюансы фруктового этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Куда девать косточки из фруктов

Можно ли арбуз есть руками

Как правильно есть киви

Дома не все следуют правилам этикета во время трапезы. Но если вы оказались в гостях, в ресторане или на светском приеме, можно оказаться в неловкой ситуации, если неправильно есть то или иное блюдо. Ранее мы писали о том, как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза окончена. Теперь Главред разобрался в фруктовом этикете.

Все нюансы того, как правильно есть фрукты по этикету, раскрыла своем Youtube-канале международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева.

Как элегантно есть фрукты

Любой фрукт без косточек нужно есть вилкой и ножом.

Фрукты с маленькой косточкой, например, вишни, берут только руками.

Если фрукты подаются на общем блюде, нужно взять, например, вишню, положить ее на свою тарелку, а затем пальцами - в рот.

Что же делать с косточкой? Общее правило гласит: как вы положите пищу, так вы ее и достанете. Поэтому если вы едите пальцами, то и косточку вынимайте пальцами.

Если вы используете вилку и нож для еды, то положите косточку на вилку и переложите ее снова на свою тарелку.

Весь "мусор" кладут на левую сторону тарелки.

Альтернативный способ достать косточку изо рта - использовать руку и создать маленькую "чашку":

Но если вы будете действовать таким образом, то создадите больше шума. Ведь вы как будто роняете косточку на тарелку, поэтому лучше использовать пальцы.

Как правильно есть абрикос по этикету

Если абрикос подают целыми, то фрукт кладут на свою тарелку и едят с помощью вилки и ножа.

Абрикос придерживают тыльной или боковой стороной ножа, потом накалывают его на вилку. Далее - разрезают по середине, достают косточку и кладут ее на левую сторону тарелки.

Абрикос раскрывают при помощи ножа, отрезают по кусочку и отправляют в рот.

Как правильно есть арбуз по этикету

Существуют два способа есть арбуз - официальный и неофициальный.

В неформальной обстановке арбуз можно брать руками. Вы можете держать его за кожуру и кушать, не используя вилку и нож.

Лучший способ есть арбуз - это двигаться от одного бока к другому.

Вместо того, чтобы откусывать с разных мест, просто начните с одной точки и постоянно двигайтесь в этом направлении.

Доставать ли косточки из арбуза - личное дело каждого. Косточку можно вынуть пальцами и положить на тарелку.

Если вы собираетесь на официальное мероприятие, то арбуз нужно кушать ножом и вилкой.

В этом случае арбуз подают либо кубиками, либо ломтиками. Он может быть с кожурой или без нее.

Единственное, что вам нужно сделать, это выбрать косточки перед тем, как начать есть, положить их с левой стороны тарелки, а затем использовать вилку и нож, чтобы отрезать кусочек.

Как есть киви - правила этикета

Киви обычно подают нарезанными. В этом случае фрукт очень легко есть при помощи вилки и ножа.

Если же киви подают целым, то фрукт нужно сначала положить на свою тарелку. Потом вилкой и ножом разрезать на две части.

Далее киви можно придерживать вилкой, а кушать ложкой.

Второй вариант: киви можно придерживать рукой и есть ложкой.

Как правильно есть клубнику по этикету

Клубнику можно есть двумя способами.

Неформальный способ: просто взять ее за плодоножку и съесть, а стебель положить на левую сторону тарелки.

Иногда клубнику подают со сливками или шоколадом. Если клубника подается отдельно, то вы можете смело макать ее в шоколад или крем. Но часто этот шоколад или сливки будут общими для всех. В таком случае сначала переложите ложку крема или шоколада на свою тарелку, прежде чем начать макать.

Саму клубнику берут из общей тарелки за плодоножку.

Обычно в официальных случаях вам никогда не подадут клубнику с плодоножкой. Скорее всего она будет уже нарезана . Если это не так - воспользуйтесь вилкой и ножом.

Смотрите видео - Как правильно есть фрукты по этикету:

Ранее Главред писал, как правильно есть пиццу - руками или вилкой.

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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