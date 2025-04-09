Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит 'настоящий' банан

Вы узнаете:
- Как выглядят "настоящие" бананы
- Отличаются ли они по вкусу от тех, которые есть в супермаркетах
Банан является популярным фруктом во многих странах мира. Он богат калием, способствует пищеварению и может помочь избавиться от лишних килограммов.
Однако, оказывается, что бананы, которые все привыкли видеть на полках в магазине, не являются "настоящими", пишет Главред со ссылкой на The Sun.
Как должен выглядеть настоящий банан
Оказывается, большинство диких бананов имеют большие семена внутри - и значительно меньше мякоти, чем те, которые люди обычно покупают в супермаркетах. Это потому, что большинство из нас сегодня покупает клоны сорта "Кавендиш".
По оценкам экспертов, существует более 1 000 различных сортов бананов, принадлежащих к роду Musa, причем сорт "Кавендиш" является самым распространенным в мире.
Этот особый сорт был выбран потому, что он не содержит семян и имеет более долгий срок хранения. Хотя семена диких бананов съедобны, они не считаются основным источником пищи и могут трудно перевариваться.
На сегодняшний день бананы выращивают в более чем 150 странах мира, и каждый год производится 105 миллионов тонн фруктов.
Однако, тиктокер Саймон показал, как выглядит "настоящий" банан.
"Вот так выглядит настоящий банан. Посмотрите, посмотрите на это", - сказал он, извлекая большое черное семя.
По словам Саймона, дикий банан "на вкус такой же, как и обычный".
Как выглядит "дикий" банан - видео:
@fitshortie
Как выглядит настоящий банан!♬ original sound - Simon & Tina
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