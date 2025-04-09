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Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Мария Николишин
9 апреля 2025, 15:19
142
Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.
Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит 'настоящий' банан
Как выглядят семена дикого банана / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как выглядят "настоящие" бананы
  • Отличаются ли они по вкусу от тех, которые есть в супермаркетах

Банан является популярным фруктом во многих странах мира. Он богат калием, способствует пищеварению и может помочь избавиться от лишних килограммов.

Однако, оказывается, что бананы, которые все привыкли видеть на полках в магазине, не являются "настоящими", пишет Главред со ссылкой на The Sun.

видео дня

Как должен выглядеть настоящий банан

Оказывается, большинство диких бананов имеют большие семена внутри - и значительно меньше мякоти, чем те, которые люди обычно покупают в супермаркетах. Это потому, что большинство из нас сегодня покупает клоны сорта "Кавендиш".

По оценкам экспертов, существует более 1 000 различных сортов бананов, принадлежащих к роду Musa, причем сорт "Кавендиш" является самым распространенным в мире.

Этот особый сорт был выбран потому, что он не содержит семян и имеет более долгий срок хранения. Хотя семена диких бананов съедобны, они не считаются основным источником пищи и могут трудно перевариваться.

На сегодняшний день бананы выращивают в более чем 150 странах мира, и каждый год производится 105 миллионов тонн фруктов.

Однако, тиктокер Саймон показал, как выглядит "настоящий" банан.

"Вот так выглядит настоящий банан. Посмотрите, посмотрите на это", - сказал он, извлекая большое черное семя.

По словам Саймона, дикий банан "на вкус такой же, как и обычный".

Как выглядит "дикий" банан - видео:

@fitshortie

Как выглядит настоящий банан!

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