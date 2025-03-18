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Обезьяны делают это правильнее людей: назван "лучший способ" очистки бананов

Виталий Кирсанов
18 марта 2025, 16:42
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Банановая кожура - хороший источник пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и минералов.
Бананы
Назван "лучший способ" очистки бананов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно чистить бананы
  • Обезьяны чистят бананы таким образом уже много лет

Бананы - самые популярные фрукты в мире. Но кто знал, что существует правильный и неправильный способы очистки банана? Скорее всего, многие из вас годами чистили бананы неправильно. Об этом пишет Еxpress.

Это может показаться банальным, но иногда именно те мелочи, которые мы узнаем каждый день, имеют значение. И хотя очистка банана от кожуры - это не то, о чем человек регулярно задумывается, знать это, конечно, полезно, уверяют в издании.

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"Банановая кожура - хороший источник пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и минералов", - говорит директор по здравоохранению Healthydietnow.

Кожура банана содержит такие питательные вещества, как калий, магний, витамин B6, витамин C и различные полезные растительные соединения. Так что, на самом деле, ни одна часть банана не пропадает зря!

Хотите верьте, хотите нет, но правильный способ очистки банана - с противоположного конца. Того конца, который большинство людей считает "основанием" или "дном" банана.

Оказывается, обезьяны чистят бананы таким образом уже много лет. Несмотря на свой интеллект, мы, люди, склонны думать, что делаем все правильно, - но правда в том, что обезьяны всегда чистили бананы правильно.

Они делают небольшой надрез, сжимая "дно" плода, а затем очищают его по частям.

Поначалу это может показаться немного странным, но вопреки распространенному мнению, это самый эффективный способ очистить фрукт.

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Какие есть виды бананов?

Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.

Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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