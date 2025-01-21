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Не так много, как все думают: сколько калорий в банане

Анна Косик
21 января 2025, 04:57
26
Многие задумываются, можно ли есть бананы при диете, так как считают, что эти фрукты очень калорийны. Однако это ошибочное впечатление.
Банан
Не все знают, как бананы влияют на фигуру на самом деле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какова калорийность бананов
  • Влияют ли бананы плохо на фигуру
  • Являются ли бананы наиболее калорийными среди фруктов

Бананы часто являются любимыми фруктами из-за сладкого вкуса и приятной текстуры. Однако считается, что бананы полны сахара и поэтому многие отказывают себе в них во время диет.

Главред узнал, можно ли есть бананы при диете, какую калорийность они имеют и могут ли навредить фигуре. Как пишет Healthline, калорийность банана зависит от его размера.

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В среднем можно считать:

  • Очень маленький банан (81 грамм): 72 калории
  • Маленький банан (101 грамм): 90 калорий
  • Средний банан (118 граммов): 105 калорий
  • Большой банан (136 граммов): 121 калория
  • Очень большой банан (152 грамма): 135 калорий

То есть, если посчитать, сколько калорий в 1 кг бананов, получится около 900-1000 ккал. Но этот показатель может отличаться в зависимости от того, насколько спелые плоды.

Бананы действительно содержат природные сахара, которые обеспечивают организм быстрой энергией. но при этом фрукты имеют относительно низкое содержание жира и являются отличным источником клетчатки. Они способствуют ощущению сытости, что помогает избежать переедания.

В то же время, если вы хотите похудеть и любите бананы, злоупотреблять ими не стоит. Но при этом на диете бананы можно есть в умеренных количествах - 1-2 штуки в день.

Также многие ошибаются, когда думают на банан относительно того, какой самый калорийный фрукт в мире. На первом месте в этом списке авокадо со средней калорийностью 160-200 ккал на 100 граммов. Зато у бананов этот показатель около 89 ккал на 100 граммов.

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Что такое Healthline?

Healthline - американский веб-сайт с информацией о здоровье со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он был основан в 1999 году, перезапущен в 2006 году и создан как отдельная организация в январе 2016 года. Healthline занимает середину рейтинга веб-сайтов с информацией о здоровье. Исследование лучших веб-сайтов о здоровье, опубликованное в 2021 году, оценило его качество как "хорошее" по сравнению с "отличными" оценками MedlinePlus и рейтингом "удовлетворительно/хорошо" от Medical News Today, пишет Википедия.

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