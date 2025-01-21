Не так много, как все думают: сколько калорий в банане

Многие задумываются, можно ли есть бананы при диете, так как считают, что эти фрукты очень калорийны. Однако это ошибочное впечатление.

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Не все знают, как бананы влияют на фигуру на самом деле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какова калорийность бананов

Влияют ли бананы плохо на фигуру

Являются ли бананы наиболее калорийными среди фруктов

Бананы часто являются любимыми фруктами из-за сладкого вкуса и приятной текстуры. Однако считается, что бананы полны сахара и поэтому многие отказывают себе в них во время диет.

Главред узнал, можно ли есть бананы при диете, какую калорийность они имеют и могут ли навредить фигуре. Как пишет Healthline, калорийность банана зависит от его размера.

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В среднем можно считать:

Очень маленький банан (81 грамм): 72 калории

Маленький банан (101 грамм): 90 калорий

Средний банан (118 граммов): 105 калорий

Большой банан (136 граммов): 121 калория

Очень большой банан (152 грамма): 135 калорий

То есть, если посчитать, сколько калорий в 1 кг бананов, получится около 900-1000 ккал. Но этот показатель может отличаться в зависимости от того, насколько спелые плоды.

Бананы действительно содержат природные сахара, которые обеспечивают организм быстрой энергией. но при этом фрукты имеют относительно низкое содержание жира и являются отличным источником клетчатки. Они способствуют ощущению сытости, что помогает избежать переедания.

В то же время, если вы хотите похудеть и любите бананы, злоупотреблять ими не стоит. Но при этом на диете бананы можно есть в умеренных количествах - 1-2 штуки в день.

Также многие ошибаются, когда думают на банан относительно того, какой самый калорийный фрукт в мире. На первом месте в этом списке авокадо со средней калорийностью 160-200 ккал на 100 граммов. Зато у бананов этот показатель около 89 ккал на 100 граммов.

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