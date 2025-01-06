Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Заснуть ночью часто является тяжелым испытанием из-за стресса, однако, есть проверенные техники засыпания, которые помогут заснуть за считанные минуты.

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Как заснуть за одну минуту - военный метод для засыпания / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро заснуть - военный метод

Что нужно сделать для улучшения качества сна

Современный темп жизни и высокий уровень стресса, усиленный полномасштабной войной, существенно влияют на качество сна. Согласно исследованию Gradus Research, 88% людей испытали сильный стресс, что часто становится причиной бессонницы. Однако существуют проверенные техники, которые помогают быстро заснуть даже в сложных условиях. Врач-сомнолог Юрий Погорецкий в сюжете "Сніданку з 1+1" рассказывает о самых эффективных методах, которые помогут быстро заснуть.

Главред выяснил, как заснуть за 1 минуту, если не спится.

Как заснуть за 2 минуты военный метод - как заснуть лайфхак

Один из самых известных способов быстрого засыпания был описан Шарон Акерман в книге "Расслабься и выиграй. Результативность чемпионата". Этот метод активно применяется в школе Военно-воздушных сил США.

Как выполнять:

Расслабьте мышцы лица, в частности челюсть, лоб и глаза.

Опустите руки вдоль тела и расслабьте их.

Сделайте глубокий выдох, расслабив грудную клетку.

Поочередно расслабьте ноги, икры и бедра.

Представляйте спокойную сцену - плавание, уютный огонь или колебания деревьев.

"Думайте о мышцах: расслабляйте руки, ноги, голову. Это и есть элементы медитации", - объясняет Юрий Погорецкий.

По словам эксперта, эта техника настолько эффективна, что помогает заснуть за минуту.

Кто такой Юрий Погорецкий Погорецкий Юрий - кандидат медицинских наук, сомнолог, кардиолог, главный врач Лаборатории Сна. Стаж работы в области медицины сна: более 20 лет. Является ведущим экспертом по бессоннице, храпу, апноэ и методам респираторной поддержки при расстройствах дыхания во сне.

Как заснуть, если бессонница - что помогает быстро заснуть

Еще одна техника, которая поможет быстро заснуть, - это метод дыхания 4-7-8, разработанный американским ученым Эндрю Вейлом. Выполнение этого метода займет всего несколько минут.

Начните с тихого вдоха носом в течение 4 секунд.

Задержите дыхание на 7 секунд.

Медленно выдыхайте ртом в течение 8 секунд.

Смотрите видео о том, как быстро заснуть, если не хочется:

Эту процедуру нужно повторить не менее трех раз. Ученый утверждает, что эта техника действует на организм, как успокоительное, и помогает снять напряжение.

"Метод действует как успокоительное и помогает быстро погрузиться в сон", - утверждает сомнолог. Повторите упражнение не менее трех раз для достижения максимального эффекта.

Как морпехи быстро засыпают - как очень крепко заснуть

Британские военные имеют собственный способ борьбы с бессонницей, который сочетает расслабление и воображение.

Как выполнять:

Расслабьте все мышцы тела.

Глубоко вдохните и выдохните.

В течение 10 секунд попробуйте ни о чем не думать.

Представьте себя в каноэ посреди спокойного озера или в гамаке в уютной темной комнате.

Эти фантазии помогают отвлечься от стресса и погрузиться в сон.

Полезные советы для качественного сна

Кроме того, эксперты советуют соблюдать ряд правил для улучшения сна:

Откажитесь от кофеина после 13:00. Вместо этого употребляйте продукты с триптофаном (бананы, орешки, сырые тыквенные семечки, вишню).

Избегайте физических нагрузок за 3 часа до сна.

Засыпайте до 23:00 - в это время мелатонин вырабатывается в 5 раз активнее.

Примите теплый душ, обнимитесь с родными, выключите гаджеты и обеспечьте в комнате теплый свет перед сном.

После 22:00 создайте полную темноту и тишину.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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