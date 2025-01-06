Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Вы узнаете:
- Как быстро заснуть - военный метод
- Что нужно сделать для улучшения качества сна
Современный темп жизни и высокий уровень стресса, усиленный полномасштабной войной, существенно влияют на качество сна. Согласно исследованию Gradus Research, 88% людей испытали сильный стресс, что часто становится причиной бессонницы. Однако существуют проверенные техники, которые помогают быстро заснуть даже в сложных условиях. Врач-сомнолог Юрий Погорецкий в сюжете "Сніданку з 1+1" рассказывает о самых эффективных методах, которые помогут быстро заснуть.
Главред выяснил, как заснуть за 1 минуту, если не спится.
Как заснуть за 2 минуты военный метод - как заснуть лайфхак
Один из самых известных способов быстрого засыпания был описан Шарон Акерман в книге "Расслабься и выиграй. Результативность чемпионата". Этот метод активно применяется в школе Военно-воздушных сил США.
Как выполнять:
- Расслабьте мышцы лица, в частности челюсть, лоб и глаза.
- Опустите руки вдоль тела и расслабьте их.
- Сделайте глубокий выдох, расслабив грудную клетку.
- Поочередно расслабьте ноги, икры и бедра.
- Представляйте спокойную сцену - плавание, уютный огонь или колебания деревьев.
"Думайте о мышцах: расслабляйте руки, ноги, голову. Это и есть элементы медитации", - объясняет Юрий Погорецкий.
По словам эксперта, эта техника настолько эффективна, что помогает заснуть за минуту.
Кто такой Юрий Погорецкий
Погорецкий Юрий - кандидат медицинских наук, сомнолог, кардиолог, главный врач Лаборатории Сна. Стаж работы в области медицины сна: более 20 лет. Является ведущим экспертом по бессоннице, храпу, апноэ и методам респираторной поддержки при расстройствах дыхания во сне.
Как заснуть, если бессонница - что помогает быстро заснуть
Еще одна техника, которая поможет быстро заснуть, - это метод дыхания 4-7-8, разработанный американским ученым Эндрю Вейлом. Выполнение этого метода займет всего несколько минут.
- Начните с тихого вдоха носом в течение 4 секунд.
- Задержите дыхание на 7 секунд.
- Медленно выдыхайте ртом в течение 8 секунд.
Смотрите видео о том, как быстро заснуть, если не хочется:
Эту процедуру нужно повторить не менее трех раз. Ученый утверждает, что эта техника действует на организм, как успокоительное, и помогает снять напряжение.
"Метод действует как успокоительное и помогает быстро погрузиться в сон", - утверждает сомнолог. Повторите упражнение не менее трех раз для достижения максимального эффекта.
Как морпехи быстро засыпают - как очень крепко заснуть
Британские военные имеют собственный способ борьбы с бессонницей, который сочетает расслабление и воображение.
Как выполнять:
- Расслабьте все мышцы тела.
- Глубоко вдохните и выдохните.
- В течение 10 секунд попробуйте ни о чем не думать.
- Представьте себя в каноэ посреди спокойного озера или в гамаке в уютной темной комнате.
- Эти фантазии помогают отвлечься от стресса и погрузиться в сон.
Полезные советы для качественного сна
Кроме того, эксперты советуют соблюдать ряд правил для улучшения сна:
- Откажитесь от кофеина после 13:00. Вместо этого употребляйте продукты с триптофаном (бананы, орешки, сырые тыквенные семечки, вишню).
- Избегайте физических нагрузок за 3 часа до сна.
- Засыпайте до 23:00 - в это время мелатонин вырабатывается в 5 раз активнее.
- Примите теплый душ, обнимитесь с родными, выключите гаджеты и обеспечьте в комнате теплый свет перед сном.
- После 22:00 создайте полную темноту и тишину.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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