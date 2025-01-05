Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод

Крысы могут стать настоящей угрозой для здоровья и имущества, но простые бабушкины методы помогут избавиться от этих нежелательных гостей, отмечают эксперты.

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Как избавиться от крыс в доме - названо лучшее средство от грызунов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

От чего появляются крысы

Что положить в капкан, чтобы поймать крысу

Чего больше всего боятся крысы

Крысы - это не только шум и неудобство, но и реальная угроза здоровью и имуществу. Они являются переносчиками опасных болезней, таких как лептоспироз и сальмонеллез, а также способны наносить значительный материальный ущерб: грызть кабели, портить мебель и загрязнять пищевые продукты. Учитывая это, борьба с ними становится приоритетом для каждого владельца дома.

Эксперты Sante+ рассказали, что делать, если в доме завелась крыса и поделились действенными бабушкиными методами борьбы с крысами, которые являются простыми, доступными и экологичными.

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Главред выяснил, чего боятся крысы больше всего.

К чему приходят крысы в дом - от чего появляется крыса

"Крысы селятся в домах из-за наличия еды и убежища", - объясняет Натанаэль Катрин, эксперт по борьбе с вредителями.

Открытые мусорные баки, остатки пищи на столе или недостаточно герметично закрытые пакеты с крупами становятся настоящим магнитом для этих вредителей.

Кроме того, трещины в стенах или незащищенные пространства под полом предоставляют крысам идеальные укрытия.

Как понять, что завелись крысы

Признаки заражения:

Ночные шумы: царапанье в стенах или потолке.

Экскременты: мелкий темный помет в углах комнат или шкафов Следы зубов: погрызенные кабели и предметы.

Запахи: стойкий мускусный аромат, который усиливается при значительном заражении.

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Пищевая сода и сахар

"Бикарбонат натрия является естественной и безопасной альтернативой химическим ядам", - рассказывают эксперты Sante+. Это средство нарушает пищеварительную систему крыс, вызывая образование газов, которые они не могут вывести.

Как приготовить смесь:

Смешайте в равных частях пищевую соду и сахар, который привлекает крыс.

Добавьте щепотку муки или несколько капель растительного масла для густоты и аромата.

Разложите смесь в местах, где вы заметили следы крыс: возле нор, за мебелью или в углах.

Дополнительный совет: меняйте приманку каждые 2-3 дня, поскольку она теряет эффективность из-за влаги или пыли.

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Отбеливатель и молоко

"Смесь отбеливателя, молока и сахара становится токсичной приманкой", - добавляют эксперты.

Как использовать:

Смешайте равные части отбеливателя, молока и щепотку сахара, расставьте смесь в мисочках в стратегических местах.

Регулярно обновляйте, чтобы сохранить свежесть и привлекательность.

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Газированные напитки

Специалисты добавляют, что кока-кола и другие сладкие газированные напитки тоже могут быть эффективными. Крысы не способны переваривать газы, образующиеся после употребления этих напитков.

Как действовать:

Налейте газированный напиток в небольшие сосуды.

Расставьте в темных углах или вдоль стен.

Регулярно меняйте напиток, чтобы сохранить его привлекательность.

Какой яд эффективен от крыс

Шоколад и яд

"Шоколад - настоящий магнит для крыс, но в сочетании с ядом он становится смертельной ловушкой," - отмечают эксперты Sante+.

Как действовать:

Выберите сладкий шоколадный порошок или тающую плитку.

Благодаря теобромину, компоненту, содержащемуся в шоколаде, его аромат является чрезвычайно привлекательным для грызунов.

Осторожно добавьте точную дозу крысиного яда, строго следуя инструкциям. Всегда используйте перчатки для уменьшения риска заражения.

Сделайте из смеси шарики или разложите ее в небольших мисках, разместите приманки в местах активности крыс: возле нор, за мебелью или в темных углах.

Кроме того, специалисты советуют очистить территорию от других источников пищи, чтобы приманка была максимально эффективной.

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Перец и мята

Если вы хотите лишь отпугнуть крыс, эксперты советуют использовать натуральные репелленты.

"Разложите черный перец или острый перец чили у входов и в углах. Примените свежую мяту или ватные тампоны с несколькими каплями мятного масла", - советуют они.

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Что сделать, чтобы не было крыс

Профилактика играет важную роль в борьбе с крысами.

Держите дом в чистоте: регулярно убирайте крошки, герметично закрывайте мусорные баки и пакеты с продуктами.

Закрывайте трещины в стенах и закрывайте другие возможные входы для крыс.

После успешной борьбы с вредителями регулярно проветривайте жилище, чтобы избавиться от запаха, который может привлекать грызунов.

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