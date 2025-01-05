Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод

Вы узнаете:
- От чего появляются крысы
- Что положить в капкан, чтобы поймать крысу
- Чего больше всего боятся крысы
Крысы - это не только шум и неудобство, но и реальная угроза здоровью и имуществу. Они являются переносчиками опасных болезней, таких как лептоспироз и сальмонеллез, а также способны наносить значительный материальный ущерб: грызть кабели, портить мебель и загрязнять пищевые продукты. Учитывая это, борьба с ними становится приоритетом для каждого владельца дома.
Эксперты Sante+ рассказали, что делать, если в доме завелась крыса и поделились действенными бабушкиными методами борьбы с крысами, которые являются простыми, доступными и экологичными.
Главред выяснил, чего боятся крысы больше всего.
К чему приходят крысы в дом - от чего появляется крыса
"Крысы селятся в домах из-за наличия еды и убежища", - объясняет Натанаэль Катрин, эксперт по борьбе с вредителями.
Открытые мусорные баки, остатки пищи на столе или недостаточно герметично закрытые пакеты с крупами становятся настоящим магнитом для этих вредителей.
Кроме того, трещины в стенах или незащищенные пространства под полом предоставляют крысам идеальные укрытия.
Как понять, что завелись крысы
Признаки заражения:
- Ночные шумы: царапанье в стенах или потолке.
- Экскременты: мелкий темный помет в углах комнат или шкафов Следы зубов: погрызенные кабели и предметы.
- Запахи: стойкий мускусный аромат, который усиливается при значительном заражении.
Что хорошо помогает от крыс - как действует сода на крыс
Пищевая сода и сахар
"Бикарбонат натрия является естественной и безопасной альтернативой химическим ядам", - рассказывают эксперты Sante+. Это средство нарушает пищеварительную систему крыс, вызывая образование газов, которые они не могут вывести.
Как приготовить смесь:
- Смешайте в равных частях пищевую соду и сахар, который привлекает крыс.
- Добавьте щепотку муки или несколько капель растительного масла для густоты и аромата.
- Разложите смесь в местах, где вы заметили следы крыс: возле нор, за мебелью или в углах.
- Дополнительный совет: меняйте приманку каждые 2-3 дня, поскольку она теряет эффективность из-за влаги или пыли.
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Отбеливатель и молоко
"Смесь отбеливателя, молока и сахара становится токсичной приманкой", - добавляют эксперты.
Как использовать:
- Смешайте равные части отбеливателя, молока и щепотку сахара, расставьте смесь в мисочках в стратегических местах.
- Регулярно обновляйте, чтобы сохранить свежесть и привлекательность.
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Газированные напитки
Специалисты добавляют, что кока-кола и другие сладкие газированные напитки тоже могут быть эффективными. Крысы не способны переваривать газы, образующиеся после употребления этих напитков.
Как действовать:
- Налейте газированный напиток в небольшие сосуды.
- Расставьте в темных углах или вдоль стен.
- Регулярно меняйте напиток, чтобы сохранить его привлекательность.
Какой яд эффективен от крыс
Шоколад и яд
"Шоколад - настоящий магнит для крыс, но в сочетании с ядом он становится смертельной ловушкой," - отмечают эксперты Sante+.
Как действовать:
- Выберите сладкий шоколадный порошок или тающую плитку.
- Благодаря теобромину, компоненту, содержащемуся в шоколаде, его аромат является чрезвычайно привлекательным для грызунов.
- Осторожно добавьте точную дозу крысиного яда, строго следуя инструкциям. Всегда используйте перчатки для уменьшения риска заражения.
- Сделайте из смеси шарики или разложите ее в небольших мисках, разместите приманки в местах активности крыс: возле нор, за мебелью или в темных углах.
Кроме того, специалисты советуют очистить территорию от других источников пищи, чтобы приманка была максимально эффективной.
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Перец и мята
Если вы хотите лишь отпугнуть крыс, эксперты советуют использовать натуральные репелленты.
"Разложите черный перец или острый перец чили у входов и в углах. Примените свежую мяту или ватные тампоны с несколькими каплями мятного масла", - советуют они.
Что сделать, чтобы не было крыс
Профилактика играет важную роль в борьбе с крысами.
- Держите дом в чистоте: регулярно убирайте крошки, герметично закрывайте мусорные баки и пакеты с продуктами.
- Закрывайте трещины в стенах и закрывайте другие возможные входы для крыс.
- После успешной борьбы с вредителями регулярно проветривайте жилище, чтобы избавиться от запаха, который может привлекать грызунов.
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Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
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