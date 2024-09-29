Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

Некоторые растения могут отпугивать крыс благодаря сильному запаху. Эксперт по садоводству рассказал, какие растения действуют как отпугиватели.

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Как выгнать крыс из сада - топ растений, которые отгоняют грызунов / Коллаж Главред, фото: pixabay

Крысы часто могут быть проблемой как в домах, так и за их пределами. Хотя они могут нанести вред, прогрызая древесину, изоляцию и провода, крысы и другие грызуны также могут переносить вредные или смертельные болезни, передает Mirror.

Люди могут заразиться различными путями, такими как укусы и царапины, хотя болезни также могут передаваться через мочу, помет или слюну крыс. Это означает, что важно держать крыс и других грызунов, таких как мыши, хомяки, морские свинки и белки, подальше от наших домов.

Хотя некоторые эксперты рекомендуют химические методы борьбы с этими вредителями, существует более естественный подход, который является не менее эффективным. Некоторые растения отпугивают крыс благодаря их чувствительному обонянию, поэтому, если их высадить в саду, грызунам лучше держаться подальше.

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Эксперт по садоводству Менхаз Уддин из Flower Fable объяснил, что вы можете создать барьер вокруг вашего сада, просто высадив пять цветов или трав.

"Крысы в первую очередь ищут пищу и убежище, когда осваивают новые территории. Растения в этой экосистеме играют важную роль в выборе места, где они решат обосноваться. Сила растений выходит за пределы эстетики и очищения воздуха. Они могут быть молчаливыми защитниками от вредителей, таких как крысы, превращая ваш сад в крепость без химических вмешательств", - сказал Менхаз.

Когда разномастные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Менхаз рассказал о растениях, которые естественным образом отпугивают крыс от садов:

Кошачья мята;

бархатцы;

бузина;

лаванда;

мята.

Каждый из этих цветов и трав излучает запах, который отпугивает крыс. Лаванду, популярную летнюю траву, крысы ненавидят, поскольку она имеет сильный ароматный запах.

Лаванда также содержит линалоол и линалил, которые, как известно, раздражают крыс.

"Ароматические масла, содержащиеся в растениях лаванды, невыносимы для крыс. Эти существа предпочитают среду, где их обоняние не имеет препятствий", - добавил он.

Считается, что мята - лучшее растение для отпугивания крыс благодаря своему сильному запаху, который, к тому же чрезвычайно раздражает грызунов. Лучше всего высаживать мяту возле компостного контейнера, кухонных окон или в любом месте, где крысы могут искать пищу.

"Среди различных видов мяты мята перечная и мята перечная являются самыми мощными отпугивателями крыс. Их сильный аромат подавляет острое обоняние крыс, не давая им возможности задерживаться в помещении", - говорит Менхаз.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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