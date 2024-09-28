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Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре

Руслана Заклинская
28 сентября 2024, 19:30обновлено 28 сентября, 20:32
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Потратив 15-30 минут на обрезку плетистых роз, вы значительно улучшите их состояние, а также обеспечите себе пышное цветение в следующем году.
Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре
Садовод признался, что нужно сделать в октябре с розами для пышного цветения / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Наступила осень и многие садоводы могут думать, что пора отложить садовые ножницы до следующего года. Но есть одна важная задача, которую стоит выполнить в октябре, чтобы ваши розы в следующем году зацвели еще ярче.

Известный садовод Монти Дон говорит, что октябрь - лучшее время для обрезки плетистых роз. По его словам, плетистые розы цветут на побегах, которые выросли той же весной, поэтому их можно смело обрезать сейчас. А вот те розы, которые цветут на побегах, выращенных прошлым летом, лучше обрезать сразу после цветения, пишет Ехргеѕѕ.

Почему стоит обрезать плетистые розы в октябре

Обрезка плетистых роз может показаться непростой задачей, но на самом деле это не так сложно. Если вы сделаете это в октябре, ваши розы будут иметь больше шансов на обильное цветение в следующем году. Правильная обрезка позволит растению сохранить энергию, чтобы сосредоточиться на выращивании новых, сильных побегов весной.

Кроме того, удаляя поврежденные или сухие стебли, вы предотвращаете появление вредителей и уменьшаете риск грибковых заболеваний, которые часто возникают осенью. Это также облегчит уход за растениями зимой, так что весной вам не придется тратить много времени на обрезку.

Как правильно обрезать плетистые розы в октябре

Начните с удаления поврежденных или перекрещенных стеблей, которые могут затруднить рост. Если при срезании вы видите зеленую часть внутри, это признак здорового роста, и эти стебли можно оставить. Также избавьтесь от слабых или тонких стеблей, которые не выдержат большие цветы.

После обрезки обязательно уберите опавшие листья и веточки, ведь они могут притягивать вредителей в ваш сад. Создайте растению форму, которая позволит хорошо циркулировать воздуху и пропускать солнечный свет.

Монти Дон советует основные стебли расположить веером и привязать к проволоке или решетке, чтобы поддержать розу. Затем обрежьте боковые побеги, которые цвели в этом году, до короткого куста с несколькими листьями. В результате вы получите обрезку, которая поможет растению развиваться.

Для обрезки плетистых роз вам понадобится около 15-30 минут, в зависимости от размера растения. Это простое задание поможет подготовить ваши розы к зиме и обеспечит их пышное цветение в следующем году.

Смотрите видео, как правильно обрезать плетистые розы:

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