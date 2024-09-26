Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантирован

Нужно ли укрывать розы при заморозках - как укрыть розы на зиму простым способом.

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Как спасти розы от холода / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Gruendercoach, Pixabay/FoYu

Каждую осень у заботливых дачников горячая пора, ведь они тщательно готовятся к важному событию – подготавливают растения к похолоданию. При этом специалисты рекомендуют не пропустить период первых заморозков, чтобы не лишиться многолетних цветов.

По словам опытных биологов и агрономов из Института защиты растений, розы, которые не переносят заморозки, нужно подготовить еще в период теплой погоды. Если выполнить необходимые рекомендации, цветы будут радовать вас на участке не один год.

Что известно об Институте защиты растений ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

Как укрыть розы на зиму

При подготовке к зиме стебли роз следует аккуратно пригнуть, так как в холода они станут хрупкими и могут обломиться. Укрывать розы необходимо торфом, еловым лапником или нетканым материалом после наступления устойчивой минусовой температуры.

Важно также следить за состоянием растений и принимать меры в случае болезней. Если цветы заболели, в начале осени их можно обработать мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей.

Как спасти розы от холода

Много зависит от сортов растений, ведь известно, что парковые розы хорошо зимуют без защиты. Однако многим цветам необходима защита перед морозами, поэтому при наступлении холодов землю нужно замульчировать сухой садовой землей, дубовыми листьями, соломой. Это защитит основание куста от морозов и, если вымерзнут верхушки, растение весной быстро восстановит объем.

Кроме того, высокую эффективность показывает опрыскивание растений 4% раствором железного купороса, чтобы защитить ветки от грибных инфекций.

Порядок действий:

для получения раствора нужной концентрации возьмите стандартную упаковку (200 грамм);

разведите вещество в 5 литров воды и разделайте сами растения и землю вокруг.

Как защитить розы от заморозков

Специалисты уточняют, что розы не стоит укрывать полиэтиленовой пленкой или пропиленовыми мешками, поскольку эти растения очень подвержены выпреванию. В качестве покрытия можно использовать только укрывной материал.

Рекомендуется установить воздушно-сухое укрытие. Возведите над растениями каркас из проволоки, дерева или металла и натяните два слоя укрывного материала блестящей стороной наружу.

Смотрите видео - как правильно ухаживать за розами:

В то же время почвопокровные розы специально укрывать не нужно – эти растения зимуют под снегом и хорошо переносят даже сильные морозы. Однако в регионах, где выпадает мало снега, нужно прикрыть побеги лапником или плотным укрывным материалом.

Укрывание роз на зиму

Необходимо демонтировать плети;

Требуется удалить оставшиеся листья и черенки;

Ветки уложите на хвою или песок;

Засыпьте основание куста сухой землей;

Сверху на ветки положите еловые или сосновые ветки;

Прикройте укрывным материалом.

/ Инфографика: Главред

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