Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

Красивые цветы будут радовать глаз буйно и долго, если за ними правильно ухаживать.

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Уход за розами - полезные советы / Коллаж: Главред, фото:

Розы необходимо правильно обрезать в конце лета, тогда они могут получить второй порыв к цветению. Моник Гаджен, директор сада Sculpture by the Lakes поделилась главной задачей, которую нужно всегда выполнять во время обрезки цветка, сообщает Express.

Важно не забывать, что разные сорта роз нужно обрезать в разное время года, ведь это может помочь им дольше цвести, а также стимулировать новый рост.

Моник Гаджен советует всегда обрезать мертвые, больные и поврежденные растения.

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По словам профессионала, это сохраняет растение сильным и способствует "лучшему цветению".

Садовница предупреждает, что большим розам нужно немного уменьшить высоту, чтобы срезать корневую породу в течение зимы.

"Кустовые розы, которые охватывают множество различных типов, включая чайно-гибридные, флорибунды и патио, обрезают, чтобы сохранить общую бокаловидную форму. Некоторые розы не образуют стебля, поэтому просто перейдите к здоровой почки, обращенной наружу, и это будет способствовать повторному цветению и поддерживать его аккуратным и опрятным видом", - объясняет Гаджен.

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Эксперт добавляет, что основная обрезка проводится в конце зимы, тогда необходимо удалить мертвые, больные и поврежденные растения и решить, какой высоты вы хотите, чтобы они цвели.

"Срежьте так, чтобы почки были обращены наружу, и не слишком близко к самой почке, но не слишком далеко, иначе стебель отмирает", - советует Гаджен.

Директор сада Sculpture by the Lakes также обращает внимание, что еще одна работа, которая помогает розам цвести дольше - это подкормка их один раз весной.

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