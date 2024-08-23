УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями "как можно быстрее"

Юрий Берендий
23 августа 2024, 04:12
11
Розы - одни из самых красивых растений в садах, но они создают ряд проблем для садоводов - одна из них заключается в том, что на них могут появляться соцветия.
Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями 'как можно быстрее'
Уход за розами - что нужно сделать с растениями "как можно быстрее" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Розы являются прекрасным дополнением к любому саду, но они могут создавать определенные проблемы для садоводов. Одной из таких проблем является развитие соцветий. Это наросты, которые появляются из земли возле стебля, но не являются частью основного побега. Их легко заметить, поскольку они обычно длиннее и стройнее, чем оригинальный куст розы, с различными колючками и листьями.

Уильям Митчелл из питомника Sutton Manor Nursery посоветовал садоводам избавиться от этих частей роз "как можно скорее", сообщает Express.

Он предупредил, что присоски часто появляются в летние месяцы и могут быть "очень опасными". Поскольку побеги отпрысков растут так сильно, они рискуют высасывать питательные вещества и воду из основной части растения.

видео дня

Это может ослабить розу и, в конце концов, привести к ее гибели, если не удалить побеги. Присоски могут появляться на различных растениях, но особенно часто они появляются на розах и основаниях деревьев в течение летних месяцев. Они, как правило, появляются после того, как корни растения были повреждены.

В случае с розами Уильям объяснил, что присоски "крадут у растения жизненно важные питательные вещества", что приводит к его "ослаблению", поэтому их нужно "удалять как можно скорее".

Процесс удаления присосок с растений может быть довольно трудоемким. Очень важно удалять присоски как можно ближе к месту их происхождения на корнях.

Большинство энтузиастов обрывают назойливые присоски руками, но, учитывая колючую природу стеблей роз, для защиты лучше надеть толстые садовые перчатки. Удобная лопатка также является лучшим другом садовода для перемещения почвы туда-сюда.

"Чтобы убедиться, что большинство прикорневых почек удалено, вы должны стремиться вырвать, а не срезать. Это делается для того, чтобы уменьшить вероятность отрастания", - советует эксперт.

После того, как эти нежелательные ростки исчезнут, бдительные садоводы должны следить за своими розами, чтобы не допустить повторного отрастания. Поскольку побеги часто прорастают из растений, находящихся в стрессовом состоянии, регулярный полив, обрывание мертвых цветов и своевременная обрезка в определенные сезоны помогут поддерживать ваши розы в идеальном состоянии и не допускать появления побегов.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы розы огород
Реклама

Главное за день

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:37 Война
2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:52 Война
Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Интересный объект : эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС 18855

"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

Россияне меняют поведение : офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении 10208

"Россияне меняют поведение": офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы 6565

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание 4159

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Последние новости

05:00

"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

04:12

Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями "как можно быстрее"

03:37

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:30

Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

03:00

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
02:52

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:36

Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

02:13

Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

02:00

Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

Реклама
01:36

Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

01:30

ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

00:28

Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дронВидео

22 августа, четверг
23:56

Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

23:51

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:23

Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

23:20

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

23:11

США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

22:48

Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

22:39

Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

22:30

"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на ХарьковщинеВидео

Реклама
22:12

Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизацииВидео

22:06

ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на КурщинеВидео

21:46

Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

21:31

Тысячи "двухсотых": генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

21:29

"Это очень эффективно": Зеленский рассказал, что поможет закончить войну в Украине

21:23

"Путину будет еще хуже": Подоляк сказал, к чему Украина принуждает РФ

21:09

"Папа - лучший аттракцион": Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа

21:00

"Тоня прилетала": московская дочь Ольги Сумской засветилась в Украине - детали

20:59

Не предотвратила войну: Трамп "наехал" на Харрис за якобы встречу с Путиным

20:44

Удар по авиабазе Су-34 под Волгоградом: взрыв снес ангары с самолетами, кадрыФото

20:30

Беглец Волошин вдруг "обозвался" из-за границы: несет бред о "переговорах"

20:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и продвинулись на 2 километра: первые детали

20:02

В семье Натальи Валевской произошла трагедия

19:57

Мужчина наткнулся на опасное животное в "горлышке" унитаза, но было поздно

19:46

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

19:13

"Удары по правительственным объектам" на День Независимости: в ЦПД оценили угрозу атак РФ

19:10

Церковь валится не под прессингом властимнение

19:00

Можно ли кожаные брюки стирать в стиральной машине: какой режим выбрать

19:00

Атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул: все подробности

18:27

Путин срочно перебрасывает срочников на "защиту" Курска: как это повлияет на бои

Реклама
18:22

Прошли почти 30 километров за 2 дня: новые детали прорыва ВСУ на Курщине - DeepState

18:16

Прекращение огня в Курской области: в Венгрии недовольны операцией ВСУ в РФ

18:02

Дымом затянуло всё вокруг: в порту "Кавказ" взорван российский паромФотоВидео

17:43

Ольга Сумская заговорила про конфликт, из-за которого не разговаривает с сестройВидео

17:32

Решить конфликт на поле боя нельзя: премьер Индии высказался об Украине

17:28

Становится слишком жирным: как часто нужно чистить утюжок для волос - знают не всеВидео

17:18

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины

16:57

Под Курском задвухсотили командира спецназа "Ахмата"

16:50

"Благодаря российским рублям отца": 14-летняя дочь Веры Брежнева встречается с россиянином - СМИ

16:42

Уничтожили до 50% всех МиГов в РФ: новые детали удара по аэродрому "Саваслейка"

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять