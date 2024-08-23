Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями 'как можно быстрее'

Розы - одни из самых красивых растений в садах, но они создают ряд проблем для садоводов - одна из них заключается в том, что на них могут появляться соцветия.

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Уход за розами - что нужно сделать с растениями "как можно быстрее" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Розы являются прекрасным дополнением к любому саду, но они могут создавать определенные проблемы для садоводов. Одной из таких проблем является развитие соцветий. Это наросты, которые появляются из земли возле стебля, но не являются частью основного побега. Их легко заметить, поскольку они обычно длиннее и стройнее, чем оригинальный куст розы, с различными колючками и листьями.

Уильям Митчелл из питомника Sutton Manor Nursery посоветовал садоводам избавиться от этих частей роз "как можно скорее", сообщает Express.

Он предупредил, что присоски часто появляются в летние месяцы и могут быть "очень опасными". Поскольку побеги отпрысков растут так сильно, они рискуют высасывать питательные вещества и воду из основной части растения.

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Это может ослабить розу и, в конце концов, привести к ее гибели, если не удалить побеги. Присоски могут появляться на различных растениях, но особенно часто они появляются на розах и основаниях деревьев в течение летних месяцев. Они, как правило, появляются после того, как корни растения были повреждены.

В случае с розами Уильям объяснил, что присоски "крадут у растения жизненно важные питательные вещества", что приводит к его "ослаблению", поэтому их нужно "удалять как можно скорее".

Процесс удаления присосок с растений может быть довольно трудоемким. Очень важно удалять присоски как можно ближе к месту их происхождения на корнях.

Большинство энтузиастов обрывают назойливые присоски руками, но, учитывая колючую природу стеблей роз, для защиты лучше надеть толстые садовые перчатки. Удобная лопатка также является лучшим другом садовода для перемещения почвы туда-сюда.

"Чтобы убедиться, что большинство прикорневых почек удалено, вы должны стремиться вырвать, а не срезать. Это делается для того, чтобы уменьшить вероятность отрастания", - советует эксперт.

После того, как эти нежелательные ростки исчезнут, бдительные садоводы должны следить за своими розами, чтобы не допустить повторного отрастания. Поскольку побеги часто прорастают из растений, находящихся в стрессовом состоянии, регулярный полив, обрывание мертвых цветов и своевременная обрезка в определенные сезоны помогут поддерживать ваши розы в идеальном состоянии и не допускать появления побегов.

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