Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели: названо лучшее удобрение

Роза вытягивает из земли большую часть полезных веществ. Поэтому подкормка так важна.

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Осенняя подкормка роз — важное мероприятие, которое поможет цветам пережить зиму / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Розы относятся к капризным и привередливым культурам. Эти роскошные цветы очень требовательны к уходу. Но затраты сил, финансов и времени полностью окупаются их шикарным цветением. Подкормки очень важны для роз, особенно осенние. Именно они помогут кусту пережить холода и вовремя пойти в рост с наступлением весеннего сезона.

На Youtube-канале "Молодой садовод" рассказали, чем подкормить розы, чтобы в следующем году они порадовали обилием красок и ароматов. Для этого используют удобрения с фосфором и калием, а также другие добавки.

Кстати, многие люди интересуются вопросом, можно ли вырастить розу из букета? Это полностью реально. Главред разобрался, какие интересные методы есть, чтобы восстановить жизнь роз. Читайте материал: Роскошные цветы, как из магазина: как вырастить розу из засохшего букета.

Уход за розами осенью

Не на каждом участке есть плодородный грунт. И даже если посадку цветов проводили в хорошую почву, со временем она истощается. Весной и летом роза вытягивает из земли большую часть полезных веществ. Поэтому так важна подкормка роз осенью.

"Осенняя подкормка роз – это один из методов, влияющих на обильное цветение растений в следующем году, но не каждое удобрение используют в осенний сезон. Если одна добавка принесет пользу розам, то другая навредит цветам очень надолго", - рассказал садовод Дмитрий.

Чем подкормить розы осенью

Итак, осенью роза истощена. И становится вполне очевидно, что после обильного и продолжительного цветения необходимо восполнить запас питательных веществ.

Подкормка калийно-магниевым удобрением поможет розам не только хорошо перезимовать, но также повысит устойчивость кустов к осенним засухам.

Калийно-магниевое удобрение - отличный выбор для роз / скриншот

Это удобрение очень эффективно, так как содержит важные элементы питания - калий, магний, натрий, а также активный глинистый компонент с микроэлементами. Все эти элементы и повлияют на то, чтобы розы хорошо перезимовали и затем отблагодарили нас своим пышным цветением.

Когда подкормить розы осенью

Лучше всего проводить осеннюю подкормку, пока температура почвы не понизилась ниже 8 градусов тепла.

Если температура почвы уже составляет около 2-4 градусов, то проводить такую подкормку бессмысленно, потому что в такой холодной почве корневая система растения уже работает слабо и большая часть проведенной подкормки будет использована неэффективно.

Калийно-магниевое удобрение продается в порошковой форме и хорошо растворяется. Нужно размешать 25 грамм порошка в теплой воде и довести объем до 10 литров.

Если земля сухая, то сначала ее нужно вспушить и пролить небольшим количеством воды, чтобы удобрение не растекалось и равномерно впитывалось со всех сторон корневой системы.

Розы нужно полить удобрением по всему приствольному кругу.

В принципе такую подкормку можно провести для большинства многолетних кустарников.

Смотрите видео - Чем подкормить розы осенью:

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