'Роскошные цветы, как из магазина': как вырастить розу из засохшего букета

Главред разобрался, как посадить розу из букета в открытый грунт и дать новую жизнь цветам.

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Как вырастить розу из засохшего букета / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Многие люди интересуются вопросом, Можно ли вырастить розу из букета. Это полностью реально. Часто бытует мнение, что букет - это выброшенные на ветер деньги, ведь он не долговечный и непрактичный подарок. Но мало кто знает, что цветы из букета можно реанимировать в горшке. Главред разобрался, какие интересные методы есть, чтобы восстановить жизнь розам.

Как посадить розу из букета в землю: как выбрать

Чтобы развести розы в домашних условиях лучше всего подойдут цветы из теплиц. Чтобы выбрать ведущую "розу-маму", здесь стоит обратить внимание на цвет бутонов роз.

К примеру, мало кто знает, что розы белых, кремовых, желтых, сиреневых и двухцветных оттенков, вообще не прорастают, какие бы процедуры вы бы ни делали. Лучше всего подойдут розы красных, розовых, бордовых сортов. Как показывает практика, такие розы чаще всего успешно приживаются.

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Можно ли посадить розу из букета в горшок

Чтобы высадить розу из букета в горшок стоит выбрать стебли, где есть несколько живых почек. Нужно сделать косой надрез лезвием под нижней почкой, а над верхней - прямой срез. Рекомендуют сверху отступать 2 см, а внизу-1,5 см.

Перед высадкой розы, нужно оборвать листочки, но один оставить и надрезать, чтобы работал фотосинтез.

Как вырастить розу из букета / скриншот: Youtube

Чтобы высадить розы понадобится горшок с дренажными отверстиями. Для того, чтобы корни хорошо проветривались и развивались, рекомендуют положить на дно горшка кусочки пенопласта. Затем стоит засыпать это землей.

Как посадить розу из букета с отростком / скриншот: Youtube

Далее понадобится удобрение-корнеобразователь "Корневин". Средство, которое помогает лучше укорениться различным саженцам и способствует росту и развитию корневой системы. Нужно обмакнуть "ножки" роз в удобрение и высадить стебли в землю.

Высаженную в горшок горшок розу, нужно сверху накрыть полиэтиленовым пакетиком, но не забудьте сделать несколько отверстий для вентиляции. Пакет надо хорошо зафиксировать внизу резинкой и поставить горшок в теплое место.

Можно ли посадить розу из букета в горшок / скриншот: Youtube

Результат будет заметен уже через несколько недель. Если стебель прижился, то он выпустит листочки. Чтобы результат был положительный, то стоит выбирать стебель розы толще, крепче и с красивыми почками.

Как вырастить розу из букета / скриншот: Youtube

Лучшее время для разведения роз - лето. К сожалению, осенью трудно начать стебель, потому что погода прохладнее, и почки не хотят прорастать.

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