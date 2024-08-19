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Урожай ошеломит опытных огородников: чем обработать огурцы, если желтеют листья

Алексей Тесля
19 августа 2024, 11:29
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Как обработать огурцы содой от болезней - чем поливать огурцы если они желтеют.
огурцы
Чем обработать огурцы - народные средства / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

При выращивании огурцов нередко огородники сталкиваются с болезнями растений, которые приводят к пожелтению листвы и утрате значительной части урожая. Среди них особую опасность представляют грибковые заболевания, которые поражают надземные части растений.

Они проявляется на листьях, в меньшей степени на стеблях в виде налета, а со временем они увеличиваются в размере и полностью закрывают лист налетом, впоследствии лист желтеет и засыхает. На сильно пораженных листьях образуются плодовые тела, заражающие растения на следующий год, предупреждают ученые из Института защиты растений Национальной академии аграрных наук.

Специалисты предупреждают о том, что наибольший вред наносит заболевание при повышенной влажности воздуха, недостаточном поливе, а также при чрезмерной подкормке азотными удобрениями. Грибок зимует на растительных остатках сорняков, при этом споры грибка во время вегетации переносятся из больных растений на здоровые.

Что известно об Институте защиты растений

ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

Огородникам советуют соблюдать севооборот (возвращение высадки огурцов на прежнее место через 3–4 года), а при появлении первых признаков заболевания опрыскивают настоем коровяка или сена с последующим повторением через 7–9 дней (для усиления действия к ней можно добавлять мыло - 40 г.).

Среди опасных заболеваний ученые называют мучнистую росу, способную наносить вред огурцам на любой стадии их развития. На листьях проявляется многогранными масляными пятнами, которые через 8–9 дней становятся больше в размере. Позже листья приобретают коричневый цвет, словно при ожоге, а через 2–3 дня они засыхают.

Причиной заболевания являются грибковые возбудители, усиленно развивающиеся, когда растения поливают холодной водой. При признаках заболевания необходимо прекратить полив и не производить подкормку. После сбора урожая почву необходимо обработать раствором медного купороса.

Еще одной опасной болезнью огурцов является кладоспориоз, или оливковая пятнистость, которая появляется на листьях, которые при подсыхании разрушаются. При этом огурец из-за образования на его поверхности язв искривляется, снижаются его вкусовые свойства. Источником заражения являются растительные остатки, на которых зимуют споры грибка. При появлении на плодах мелких утро обработать растения 1%-ным раствором бордоской смеси или фунгицидами, содержащими медь.

Смотрите видео - что такое "теплые грядки" и как они помогут быстро получить урожай:

Также представляет опасность белая гниль, которая поражает все части растений: стебли, листья, усы, плоды. При этом растение покрыто белым налетом, а ткани размягчаются и загнивают. У растений, пораженных в прикорневой части, листья увядают и засыхают. Развитию болезни способствует повышенная влажность почвы и воздуха, резкие колебания температуры, загущенные посадки.

Для профилактики заболеваний необходимо чередование культур. Участки стеблей с признаками болезни посыпают известью. Пораженные части растений вырезают из части здоровой ткани. При сильном распространении болезни листья удаляют в жаркие сухие часы дня, чтобы ранки быстро подсохли. Места среза посыпают толченым углем или протирают 0,5%-ным раствором медного купороса. Рекомендуют вечерний полив теплой водой. Хороший эффект дает применение некорневой подкормки, а также полив в лунки при высадке рассады огурца раствора марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

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