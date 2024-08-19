Урожай будет спасен: чем обработать помидоры, чтобы они не гнили

Почему у помидоров гниют верхушки? Наверное, многие огородники задавались таким вопросом и думали, как бороться с этой проблемой.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-budet-spasen-chem-obrabotat-pomidory-chtoby-oni-ne-gnili-10589768.html Ссылка скопирована

Почему помидоры гниют на ветке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наверняка каждый огородник хоть раз в жизни встречался с такой проблемой, как гниение помидоров. Однако, чтобы правильно бороться с ней, нужно знать причины ее возникновения.

Почему помидоры гниют на ветке

Помидоры очень чувствительны к химическому составу почвы. Если недавно появившиеся зеленые плоды начали покрываться черными пятнами, то это значит, что томаты постигла верхушечная гниль. Эту болезнь многие путают с фитофторозом - грибковым заболеванием, возникающим по разным причинам (например, при слишком обильном поливе). Но эта болезнь поражает не только плоды, но и стебли с листьями. А вот верхушечная гниль затрагивает только сами плоды.

Чаще всего эта болезнь появляется именно из-за некачественной почвы: так действует ее повышенная кислотность.

Как выглядит вершинная гниль у томатов / фото: скриншот из видео

Кроме того, гниль спровоцировать может не только повышенная, но и пониженная кислотность. Также верхушечная гниль появляется из-за резкой смены погоды или режима полива.

Чем обработать помидоры, чтобы они не гнили

Чтобы не допустить верхушечной гнили, перед посадкой в землю помидоры нужно обработать. Средства есть разные, например, зола - ценный источник щелочных элементов, и неудивительно, что ее часто используют опытные огородники.

Для полива кустов 2 стакана золы заливают 10 л воды и тщательно перемешивают. Проводят полив под корень свежеприготовленным раствором из расчета 1-2 л на растение на увлажненную почву.

Если у вас нет золы, то надо провести опрыскивание на увлажненную почву раствором кальциевой селитры с борной кислотой. Для этого соедините 7-10 г селитры, 2 г борной кислоты на 10 л воды.

Смотрите видео, как быстро избавиться от вершинной гнили на помидорах:

Что такое вершинная гниль? Вершинная гниль - очень распространенное заболевание, поражающее посадки томатов. Вершинная гниль обычно начинается с появления водянистых темных пятен на нижней части плодов. Сначала на плодах появляются коричневые круги, которые со временем перерастают в черные водянки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред