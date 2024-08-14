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Черные пятна на помидорах - не беда: спасти урожай еще можно

Сергей Кущ
14 августа 2024, 19:15
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать потерь и вырастить здоровые и вкусные помидоры.
Почему чернеют зеленые помидоры
Почему чернеют зеленые помидоры / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда помидоры на кусте начинают чернеть. Это может быть тревожным знаком, ведь без должных мер вы можете потерять значительную часть урожая.

Важно понимать, почему чернеют зеленые помидоры на кусте и как можно спасти почерневшие плоды.

Почему чернеют зеленые помидоры на кусту?

Основной причиной почернения помидоров является вершинная гниль – заболевание, которое часто возникает из-за недостатка кальция в растении.

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В условиях сильной жары и недостаточного полива корни помидоров не успевают усваивать питательные вещества, что приводит к дефициту кальция. Дополнительными факторами могут стать нехватка азота и неправильный уход за растением.

Что такое фитофтороз?

Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.

Что делать, если чернеют плоды помидор?

Первое, что необходимо сделать при обнаружении черных пятен на помидорах – это удалить все пораженные плоды. Это поможет остановить распространение заболевания на здоровые помидоры. После этого следует подкормить растения для восстановления баланса питательных веществ.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Чем обработать помидоры от черных пятен?

Для обработки помидоров и предотвращения дальнейшего почернения плодов можно использовать следующие подкормки, пишет сайт На пенсии.

  • Раствор на основе хлорида кальция: Разведите 1 ампулу (5 мл) хлорида кальция в 5 литрах воды и опрыскайте растения. Это поможет восполнить недостаток кальция.
  • Раствор на основе сернокислого кальция: В 10 литрах воды растворите 10 граммов сернокислого кальция. Опрыскивайте помидоры этим раствором по листу в вечернее время или ранним утром.
  • Подкормка на основе золы: Смешайте стакан древесной золы с 9% уксусом, затем залейте 10 литрами воды. Поливайте томаты этим раствором под корень.

Можно ли спасти почерневшие помидоры?

Если черные пятна на помидорах появились недавно и поражение не распространилось, то растение можно спасти. Важно как можно быстрее удалить пораженные плоды и провести необходимые подкормки. При правильном уходе и своевременной обработке можно остановить развитие болезни и сохранить оставшийся урожай.

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