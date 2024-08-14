Черные пятна на помидорах - не беда: спасти урожай еще можно

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать потерь и вырастить здоровые и вкусные помидоры.

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Почему чернеют зеленые помидоры / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда помидоры на кусте начинают чернеть. Это может быть тревожным знаком, ведь без должных мер вы можете потерять значительную часть урожая.

Важно понимать, почему чернеют зеленые помидоры на кусте и как можно спасти почерневшие плоды.

Почему чернеют зеленые помидоры на кусту?

Основной причиной почернения помидоров является вершинная гниль – заболевание, которое часто возникает из-за недостатка кальция в растении.

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В условиях сильной жары и недостаточного полива корни помидоров не успевают усваивать питательные вещества, что приводит к дефициту кальция. Дополнительными факторами могут стать нехватка азота и неправильный уход за растением.

Что такое фитофтороз? Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.

Что делать, если чернеют плоды помидор?

Первое, что необходимо сделать при обнаружении черных пятен на помидорах – это удалить все пораженные плоды. Это поможет остановить распространение заболевания на здоровые помидоры. После этого следует подкормить растения для восстановления баланса питательных веществ.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Чем обработать помидоры от черных пятен?

Для обработки помидоров и предотвращения дальнейшего почернения плодов можно использовать следующие подкормки, пишет сайт На пенсии.

Раствор на основе хлорида кальция : Разведите 1 ампулу (5 мл) хлорида кальция в 5 литрах воды и опрыскайте растения. Это поможет восполнить недостаток кальция.

: Разведите 1 ампулу (5 мл) хлорида кальция в 5 литрах воды и опрыскайте растения. Это поможет восполнить недостаток кальция. Раствор на основе сернокислого кальция : В 10 литрах воды растворите 10 граммов сернокислого кальция. Опрыскивайте помидоры этим раствором по листу в вечернее время или ранним утром.

: В 10 литрах воды растворите 10 граммов сернокислого кальция. Опрыскивайте помидоры этим раствором по листу в вечернее время или ранним утром. Подкормка на основе золы: Смешайте стакан древесной золы с 9% уксусом, затем залейте 10 литрами воды. Поливайте томаты этим раствором под корень.

Можно ли спасти почерневшие помидоры?

Если черные пятна на помидорах появились недавно и поражение не распространилось, то растение можно спасти. Важно как можно быстрее удалить пораженные плоды и провести необходимые подкормки. При правильном уходе и своевременной обработке можно остановить развитие болезни и сохранить оставшийся урожай.

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