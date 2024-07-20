Нужно сделать лишь одно действие: как сохранить помидоры свежими в разы дольше

Хранение продуктов имеет большое значение для сохранения их питательной ценности. Эксперт поделилась советами о том, как сохранить продукты свежими дольше.

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Как хранить продукты летом - как увеличить срок хранения помидоров / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Стремление питаться здоровее означает, что ваш еженедельный или ежемесячный продуктовый магазин состоит из покупки большого количества фруктов и овощей. Но, несмотря на их важность для нашего рациона, именно эти продукты мы очень часто видим на дне холодильника увядшими и коричневыми.

Может показаться, что вы тратите много денег на фрукты, а они исчезают за несколько дней, еще до того, как вы успеете их съесть.

Однако есть несколько хитрых приемов хранения, о которых мало кто из нас знает, и которые помогут продлить срок годности фруктов.

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Эксперт по продуктам питания и вкусу Мэтт Вебстер из Seasoned Pioneers поделился пятью неожиданными хитростями, которые помогут сохранить ваши фрукты свежими на дольше, сообщает Mirror.

Бананы

Бананы, как правило, становятся кашеобразными и обесцвечиваются уже через несколько дней после покупки. Это означает, что вы должны либо приготовить банановый хлеб, либо съесть их очень быстро, чтобы избежать бесполезной траты продуктов. Вопреки распространенному мнению, хранить бананы в холодильнике - лучший способ сохранить их свежими.

Хотя кожура может стать коричневой, банан внутри останется свежим до двух недель. Вы даже можете предотвратить сильный банановый запах, который разносится по всему холодильнику, положив бананы в коричневый бумажный пакет и завязав его сверху.

Клубника

Клубника - один из худших фруктов для короткого срока хранения. Многие из нас еженедельно покупают их в продуктовом магазине, а когда приходит время есть, половина из них оказывается кашеобразной и покрытой плесенью.

Это происходит потому, что ягоды имеют тонкую кожуру и полны влаги, что делает их очень уязвимыми к плесени. К счастью, есть обычная кухонная специя, которая может решить ваши проблемы с ягодами - палочки корицы.

Знали ли вы, что химические вещества, которые содержатся в корице, помогают бороться с гниением фруктов? Вы можете остановить порчу продуктов, положив несколько палочек корицы в лоток с клубникой, чтобы значительно продлить срок ее хранения.

Также можно использовать палочки корицы, с которыми вы уже готовили - это также отличный способ уменьшить количество пищевых отходов, просто убедитесь, что вы высушили их перед повторным использованием. Используя палочки корицы, а не молотую корицу, у вас не останется стойкого аромата корицы, а только идеально свежие ягоды!

Авокадо

Авокадо содержит много полезных свойств, и хотя его покупка может быть дорогой, вы можете сэкономить деньги, храня его немного дольше - особенно после того, как разрежете его пополам.

После разрезания они становятся коричневыми в течение нескольких часов. Чтобы предотвратить это, вы можете использовать другой овощ, чтобы предотвратить их побурение.

Вы можете положить разрезанный пополам авокадо в герметичную посуду с измельченным луком, и ваш авокадо останется свежим и зеленым намного дольше.

Помидоры

Может показаться очевидным, что помидоры нужно хранить в холодильнике вместе с другими фруктами и овощами, но это может испортить их вкус и текстуру.

На самом деле помидоры нужно хранить при комнатной температуре. Ключ к сохранению свежести помидоров заключается в том, чтобы не допустить испарения влаги из плодов, поэтому рекомендуется класть помидоры на тарелку вверх стеблем, чтобы уменьшить доступ воздуха и испарение.

Яблоки

Хотя яблоки обычно хранятся долго, после нарезки они могут быстро стать коричневыми. Чтобы этого не произошло, вы можете замочить их в соленой воде.

Соль - это консервант, и добавление щепотки соли в воду для замачивания поможет сохранить свежий вид ломтиков яблок. Растворите четверть чайной ложки соли в чашке воды. Добавьте ломтики яблок, оставьте их на одну-три минуты (будьте осторожны, не оставляйте их слишком долго, иначе они впитают соленый вкус), а затем откиньте на дуршлаг. Промойте ломтики свежей водой.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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