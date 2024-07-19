Как закрыть щавель на зиму в банках - самый простой способ без консервантов

Щавель очень ценный летний продукт, которым часто хочется полакомиться и зимой. Для этого нужно знать, как сохранить дольше щавель или в банках, или в морозилке.

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Как сохранить дольше щавель в банке и морозилке / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Щавелевые салаты и супы часто приходят в голову в зимнюю пору, когда большинство овощей и зелени не такие доступные, как летом. Но опытные хозяйки знают, что для приготовления любимых блюд в холодное время можно приготовить закрутки или заготовки еще летом. И щавель этому не исключение.

Как закрыть щавель на зиму в банках

Украинская хозяйка Инна на YouTube-канале "Мое подворье" рассказала самый простой вариант, как законсервировать щавель. Для этого нужно ошпарить банки и крышки кипятком в течение 2-3 минут, хорошо промыть сам щавель и оставить на несколько минут, чтобы стекла лишняя вода. К нему не нужно добавлять ни соли ни уксуса, ведь естественная кислота растения является лучшим консервантом.

Подготовленный щавель выложите в банки, стараясь уплотнить его и залейте холодной колодезной водой до края. Если же у вас нет колодца, можно хорошо охладить в холодильнике родниковую воду. После этого остается закрыть крышку и проверить, не пропускает ли она воздух.

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Хозяйка предупредила, что через некоторое время зеленый щавель в банке начнет менять цвет на коричневый. Это нормально, ведь из него активно будет выделяться кислота. Главное держать банки в холодном месте, например, погребе или холодильнике. Это один из лучших способов, как лучше всего сохранить щавель на зиму. Если говорить о том, сколько может храниться консервированный щавель - это минимум один год.

Можно ли замораживать щавель и как

Профессиональные повара же советуют щавель замораживать. У хозяек сразу возникает немало вопросов, как вот, можно ли замораживать сырой щавель. Ответ однозначный - да. Для этого перебейте отваренные листья с водой в блендере и разложите его по банкам или силиконовым формам. Их поставьте в морозилку до полного замерзания. Тогда достаньте щавель и сложите в зип-пакеты.

Что такое "Мое подворье"? Мое подворье - YouTube-канал украинской хозяйки Инны, которая делится опытом выращивания рассады на подоконнике, овощей и фруктов без применения химических минудобрений и гербицидов, рассказывает о птицеводстве, выращивании кроликов, нутрий и черных свинок. Также Инна делится рецептами домашней еды, мясной и овощной консервации. На канал подписались более 240 тысяч пользователей.

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