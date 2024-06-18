Варить часами не нужно: как правильно стерилизовать банки для консервации

Стерилизация банок перед консервацией - важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать. Мы собрали советы, которые помогут облегчить этот процесс.

https://glavred.info/lifehack/varit-chasami-ne-nuzhno-kak-pravilno-sterilizovat-banki-dlya-konservacii-10573964.html Ссылка скопирована

Как правильно стерилизовать банки перед консервацией / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Чтобы вся работа по созданию запасов на зиму не пропала даром, и банки с заготовками хранились до весны, важно не только следовать рецептуре, но и уделить внимание стерилизации тары для консервирования.

Как правильно стерилизовать банки перед консервацией

Существует сразу несколько простых, но действенных способов, как правильно стерилизовать банки под соленья. Своими секретами этой процедуры поделилась автор YouTube канала "Советчики".

Стерилизация в духовке. Этот метод подходит как для газовых духовок, так и электрических. Чистые банки необходимо положить на противень, но таким образом, чтобы они не касались друг друга. Крышки просто разложить. Помещаем противень в духовку и включить её на 180 градусов для электрических духовок и 150 градусов - для газовых. Стерилизуйте банки 20 минут. Важно: разогревать духовку до более высоких температур нельзя, потому что банки могут треснуть.

Стерилизация в духовке / фото: скриншот из видео

Обработка паром. Можно использовать пароварку или мультиварку с функцией пара. Включите кухонное устройство, снимите верхнюю крышку и поставьте банки вверх дном. Стерилизуйте банки до 2 л - 7-10 минут. Для 3-литровых банок надо 10-15 минут.

Обработка паром / фото: скриншот из видео

Водяная баня. Поставьте банки внутрь большой кастрюли на решетку и налейте воды так, чтобы расстояние между ней и банкой было 7-10 см. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 15 минут. Крышки тоже можете стерилизовать обработкой паром.

Водяная баня / фото: скриншот из видео

Стерилизация в микроволновой печи. Этот метод стерилизации быстрый, но не удобен для больших банок. Помойте банки, но не вытирайте их. Ставьте по одной в микроволновую печь, перед этим налив туда 2 см воды. Выставьте максимальную мощность и включайте печь на 2-3 минуты. Для стерилизации крышек этот метод не подойдет.

Стерилизация в микроволновой печи / фото: скриншот из видео

Как стерилизовать банки с закручивающейся крышкой

Крышки бывают одноразовыми или многоразовыми. Если для консервирования используются современные многоразовые крышки, то необходимо проверить, нет ли на них царапин, трещин, сколов.

Одноразовые металлические крышки необходимо проверить, чтобы на них не было деформации и повреждений покрытия. Также проверяется плотность прилегания резинки к ободку.

Тепловая обработка крышек проводится непосредственно перед консервацией. Самый легкий вариант - стерилизация в кипятке. Нужно довести воду до кипения, опустить крышки и кипятить 3-4 минуты.

Смотрите видео, как правильно стерилизовать банки чтобы не лопнули:

Что известно о YouTube канале "Советчики"? YouTube канал "Советчики" - это канал с советами и лайфхаками для огородников, садоводов. Там также можно увидеть простые и доступные рецепты на каждый день, понятные пошаговые инструкции, интересности и ответы на сотни вопросов, говорится в описании канала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред