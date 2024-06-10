Вкуснее не бывает: 'королевское' варенье из черешни - невозможно оторваться

Благодаря своему сладкому вкусу, черешня идеально подходит для варенья, которое может храниться длительное время без потери своих свойств.

https://glavred.info/recipes/vkusnee-ne-byvaet-korolevskoe-varene-iz-chereshni-nevozmozhno-otorvatsya-10571993.html Ссылка скопирована

Рецепт, как приготовить варенье из черешни / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Многие украинцы с наступлением летнего сезона начинают консервировать овощи и фрукты. Черешня не исключение - из нее тоже легко можно приготовить варенье. К тому же, с этой задачей справятся даже те хозяйки, которые впервые начинают делать зимние заготовки, ведь мы подготовили рецепт простого варенья из черешни, которое придется по вкусу всем вашим родным.

Варенье из черешни - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

черешня - 3 кг;

вода - 1 л;

сахар - 1200 гр;

апельсин - 1 шт.

Ягоды нужно промыть, высушить и почистить от косточек.

В кастрюлю наливаем 1 литр воды, добавляем 1 килограмм сахара и ставим на огонь до полного растворения сахара.

Очищенные черешни добавляем в сироп, перемешиваем и оставляем в прохладном месте на несколько часов.

Затем нужно вынуть черешни из сиропа, снова довести его до кипения и забросить черешни. Важно: ягоды не нужно варить в этом сиропе. Данную процедуру нужно делать 3 дня, 1-2 раза в день, именно это придаст ягодам невероятный вкус.

Во время последней варки, в сироп нужно добавить 200 грамм сахара, довести его до кипения, добавить цедру апельсина и сам апельсин, который нужно нарезать на кусочки. Данную смесь нужно готовить 30 минут, часто помешивая.

Если вы любите более густое варенье, можете добавить загуститель для варенья.

Разливаем варенье по банкам и все готово. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить "королевское" варенье из черешни без косточек:

Чем полезна черешня? В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после сытного обеда.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред