Вкуснее не бывает: 'королевское' варенье из черешни - невозможно оторваться

Многие украинцы с наступлением летнего сезона начинают консервировать овощи и фрукты. Черешня не исключение - из нее тоже легко можно приготовить варенье. К тому же, с этой задачей справятся даже те хозяйки, которые впервые начинают делать зимние заготовки, ведь мы подготовили рецепт простого варенья из черешни, которое придется по вкусу всем вашим родным.
Варенье из черешни - пошаговый рецепт
Вам потребуется:
- черешня - 3 кг;
- вода - 1 л;
- сахар - 1200 гр;
- апельсин - 1 шт.
Ягоды нужно промыть, высушить и почистить от косточек.
В кастрюлю наливаем 1 литр воды, добавляем 1 килограмм сахара и ставим на огонь до полного растворения сахара.
Очищенные черешни добавляем в сироп, перемешиваем и оставляем в прохладном месте на несколько часов.
Затем нужно вынуть черешни из сиропа, снова довести его до кипения и забросить черешни. Важно: ягоды не нужно варить в этом сиропе. Данную процедуру нужно делать 3 дня, 1-2 раза в день, именно это придаст ягодам невероятный вкус.
Во время последней варки, в сироп нужно добавить 200 грамм сахара, довести его до кипения, добавить цедру апельсина и сам апельсин, который нужно нарезать на кусочки. Данную смесь нужно готовить 30 минут, часто помешивая.
Если вы любите более густое варенье, можете добавить загуститель для варенья.
Разливаем варенье по банкам и все готово. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить "королевское" варенье из черешни без косточек:
Чем полезна черешня?
В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после сытного обеда.
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