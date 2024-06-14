Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхак

Удалять косточки из вишни вручную - еще та задача. Но с помощью подручных средств, справиться с этой проблемой можно за считанные минуты.

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Как вынуть косточки из вишни в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Сезон вишни и черешни в самом разгаре, а потому многим интересно: как быстро удалить косточки из вишни. Как известно, этот процесс не слишком приятный и довольно долгий, но есть несколько простых способов, которые вам помогут.

Как вынуть косточки из вишни в домашних условиях

Шпилька. Это, наверное, самый известный "подручный" способ удаления косточек. Булавку нужно использовать как ложку. Вводим ее в ягоду и аккуратно поддеваем косточку. Такой метод подходит, если у вас небольшое количество вишни или черешни.

Бутылка с узким горлышком и палочка. Здесь все легко: ставите ягоду на горлышко, палочкой пропихиваете косточку внутрь бутылки. Косточки остаются в бутылке, а готовые ягоды складывайте в отдельный сосуд.

Пресс для чеснока. В старых моделях есть специальный штырь на одной ручке, а на другой - отверстие для ягоды. Кладем туда ягоду и давим, косточка вылетит сама.

Коктейльная соломинка. Ею вы можете выталкивать косточку из вишни.

Шприц. Самодельное устройство из обычного шприца - это дешево и сердито. Нужно подрезать кончик и применяя его вакуумные свойства выжимать косточку.

Смотрите видео, как очистить вишню от косточек с помощью шприца:

Нужно ли доставать косточки из вишни

Доставать косточки из вишни совсем не обязательно. Это делается по собственному усмотрению. Если хочется насладиться ягодой и не отвлекаться на косточки - это ваш выбор. В то же время, если вы планируете приготовить компот, варенье или пирог из вишен, то косточки таки стоит убрать.

Смотрите видео, как удалить косточки из вишни - 4 легких способа:

Что такое вишня? Вишня (Cerasus) - подрод растений из подсемейства миндальных. Большинство плодов видов из этого подрода съедобны. Вишня является одним из самых распространенных плодов, которые используют при приготовлении отдельных сладостей, сообщает "Википедия".

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