Хитрый фокус гарантирует стопроцентный результат: когда и как обрезать черешню

Когда можно срезать верхушку черешни - как правильно обрезать черешню летом.

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Можно ли обрезать черешню в июне / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, Pixabay/Hans

Черешня является одной из самых любимых у дачников и садоводов. Саженцы черешни можно найти во многих уголках, а ее ягодами любят лакомится многие – от мала до велика.

Известно, что черешня – это теплолюбивая плодовая порода и по устойчивости к низким температурам занимает ведущее место. Об этом говорится в материалах межведомственного тематического научного сборника "Садоводство" Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Выращивание черешни в Украине

По данным FAO, черешню легко можно отнести к нишевым плодовым культурам. В то же время Украина постоянно находится в первой десятке основных производителей плодов этой культуры, превышая среднемировую урожайность в 1,2 раза. Не в последюю очередь это достигается путем правильной обрезки деревьев.

Вместе с тем ученые заостряют внимание на том, что при выращивании черешни необходимо создавать оптимальную плотность насаждений, соответствующих биологическим особенностям конкретного сорта. Соблюдение этого принципа обеспечит эффективное выращивание плодов.

Когда и как правильно обрезать черешню

Специалисты в один голос говорят о том, что оптимальное время для обрезки черешни — с середины марта до начала апреля. Конечно, при этом следует учитывать климатические факторы каждого конкретного региона.

При этом важно помнить, что при обрезке важно успеть до того, как в дереве начнут активно двигаться соки и появляться почки. Также можно внимательно присмотреться к кроне – образку начинают, если она сильно разрослась.

Смотрите видео - выращивание черешни, в чем преимущества отечественных сортов:

Можно ли срезать верхушку у черешни

При выращивании черешни обращайте внимание на высоту дерева. Оптимальная считается высота до четырех метров, а если крона сильно пошла вверх, можно смело заняться обрезкой: весной и во второй половине лета.

Опытные садоводы говорят о том, что лучше обрезать лишние побеги, а также укоротить крону до нужной формы и размера. Для обрезки нужно выбирать сухой и солнечный день.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

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