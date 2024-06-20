Как лучше замораживать вишню с косточками или без: стоит быть осторожным

Можно ли есть замороженную вишню с косточкой и как хранить вишню - Главред собрал полезные советы.

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Можно ли замораживать немытую вишню / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Можно ли замораживать немытую вишню и как правильно ее хранить на зиму - Главред собрал полезные советы. Хозяйки рассказали, что можно хранить и замораживать ягоды на зиму как с косточками, так и без них. Однако, в отличие от очищенной вишни, ягода с косточкой сохраняет больше сока, поэтому будет удобнее для дальнейшего использования для приготовления блюд.

Как заморозить вишню на зиму в морозилке

Хозяйки считают, что самый быстрый и простой способ замораживания вишни именно с косточками. Для этого стоит только тщательно перебрать и промыть ягоды. Также необходимо оторвать хвостики от ягод. После того, как вишни подсохли на полотенцах, тогда нужно пересыпать ягоды в специальный контейнер или зип-пакеты.

Также необходимо помнить, что вишни не подходят для повторного замораживания, поэтому лучше разделять ягоды в небольшие пакеты, чтобы за один раз использовать всю вишню.

Нужно ли мыть вишню перед замораживанием на зиму

Прежде всего перед замораживанием вишни стоит выбирать только спелые ягоды, главное - без повреждений. Чтобы вишня сохранила в себе максимум витаминов, тогда необходимо отправить ягоды в морозилку в тот же день, когда были собраны. Лучше собирать вишни в сухую и нежаркую погоду. Перед замораживанием ягоды стоит хорошо перебрать, оторвать плодоножки и промыть, а затем просушить, чтобы лишняя влага исчезла. Стоит помнить, что лучшая температура для заморозки будет -18-23°С. Хозяйки рассказали, что лучше всего замораживать вишню в обычных пакетах, или пластиковых контейнерах. Стоит, чтобы вишни герметично упакованы.

Сколько хранится замороженная вишня без косточек

Замороженная вишня без косточек не только сохраняет свои витамины, микроэлементы и минералы, но и сочный и сладкий вкус. Однако, специалисты отмечают, что хранить замороженную вишню в морозильной камере можно не более года.

Если вы выбрали вариант сухой заморозки вишни, то они станут твердыми, а это не даст развиваться бактериям. Также при такой заморозке вишня будет дольше храниться.

Смотрите видео о том, как заморозить вишню:

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