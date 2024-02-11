Такой же, как в Макдональдсе: готовим легендарный сладкий пирог с вишней

Домашний рецепт такой вкуснятины почти ничем не отличается от оригинала.

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Макпирог вишневый / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cook_with_me_at_home)

Многие любят вишневый пирог из McDonald's. Нежное, тоненькое, хрустящее, тесто, много ароматной, сочной вишневой начинки - можно от такого сочетания можно упасть в обморок. Вашему вниманию быстрая и не менее вкусная домашняя версия этого лакомства.

Пирог с вишней Макдональдс - рецепт

Ингредиенты:

вишня - 300 г,

сахар - 80 г,

кукурузный крахмал - 15 г,

вода - 50 мл,

тесто фило - 6 шт,

масло для жарки.

Приготовление: Свежие или размороженные вишни без косточки выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар, помешивая, доводим до кипения. Добавляем вымешанный в воде крахмал, уменьшаем огонь и, помешивая, варим до загустения. Накрываем в контакт пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры.Тесто фило разморозить согласно инструкции. На рабочую поверхность выкладываем лист теста. Важно, чтобы остальное тесто лежало накрытое полотенцем, потому что фило быстро заветривается и становится хрупким.

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На более узкий край листа выложить начинку (ориентировочная 1 ст.л. с верхом), сложить в виде прямоугольного пирога, край смазать водой и зафиксировать (см.видео). Жарить в достаточном количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до зарумянивания, поливая пирог маслом. При необходимости, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Смотрите, как приготовить пирожок из Макдональдса:

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