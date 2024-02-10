Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецепт

Рецепт невероятно вкусных драников без картошки. Оладья из капусты настолько вкусные, что давно затмили рецепт дерунов.
Всего несколько простых ингредиентов, блендер и изумительный рецепт закуски готов.
Оладья из капусты - простой и вкусный рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 500 гр
- Лук - 1 шт среднего размера
- Яйца - 1 шт
- Кефир - половина стакана
- Мука - 6 столовых ложек
- Соль - по вкусу
Капусту помыть, убрать ненужные листья, порезать на кусочки и отправить в чашу блендера.
Добавить в блендер 1 яйцо, 6 столовых ложек муки.
Влить кефир, желательно комнатной температуры.
Посолить и поперчить сразу ингредиенты.
Почистить и мелко порезать лук, сразу отправить в блендер.
Взбить 2 минуты блендером готовое тесто на оладья из капусты.
Если тесто получилось жидковатое, добавляем 1-2 столовых ложки муки.
Разогреть хорошо сковороду, влить растительное масло.
Столовой ложкой выложить тесто на оладья. Обжаривать с двух сторон драники из капусты до золотистой корочки.
Подавать хрустящими к столу со сметаной.
Смотрите видео, как готовить капустные оладья рецепт:
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