УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецепт

Мария Тупик
10 февраля 2024, 18:10
Готовить оладья из капусты, которые напоминают деруны. Шикарный рецепт "драников" по-новому.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Супер вкусные деруны без картошки рецепт
Супер вкусные деруны без картошки рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Рецепт невероятно вкусных драников без картошки. Оладья из капусты настолько вкусные, что давно затмили рецепт дерунов.

Всего несколько простых ингредиентов, блендер и изумительный рецепт закуски готов.

Оладья из капусты - простой и вкусный рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 500 гр
  • Лук - 1 шт среднего размера
  • Яйца - 1 шт
  • Кефир - половина стакана
  • Мука - 6 столовых ложек
  • Соль - по вкусу

Капусту помыть, убрать ненужные листья, порезать на кусочки и отправить в чашу блендера.

Добавить в блендер 1 яйцо, 6 столовых ложек муки.

Влить кефир, желательно комнатной температуры.

Посолить и поперчить сразу ингредиенты.

Почистить и мелко порезать лук, сразу отправить в блендер.

Взбить 2 минуты блендером готовое тесто на оладья из капусты.

Если тесто получилось жидковатое, добавляем 1-2 столовых ложки муки.

Разогреть хорошо сковороду, влить растительное масло.

Столовой ложкой выложить тесто на оладья. Обжаривать с двух сторон драники из капусты до золотистой корочки.

Подавать хрустящими к столу со сметаной.

Смотрите видео, как готовить капустные оладья рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт капуста закуски интересные новости
Реклама

Главное за день

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил заместителей Сырского и Баргилевича

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил заместителей Сырского и Баргилевича

20:04 Украина
Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:54 Украина
Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:39 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:04

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил заместителей Сырского и Баргилевича

19:54

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:43

"Сравняет Украину с землей": в МИД Польши шокировали намерениями Путина в случае победы

19:39

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:20

В Минобороны заработает электронный журнал: для чего его будут использовать

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
19:10

Применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон"мнение

19:04

Лунный календарь на 11 февраля: почему это самое неподходящее время для брака

18:54

"Много лжи": Шольц на встрече с Байденом высмеял "бессмысленное" интервью Путина

18:23

Часть пенсионеров получит 1 тысячу гривен надбавки в марте: кому повезет

Реклама
18:10

Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецептВидео

18:04

"Никто не верит ему на слово" : Путин в интервью анонсировал войну с НАТО?

17:56

РФ перебрасывает резервы на штурм: враг нацелился на крупный город на востоке

17:23

Задержка помощи Украине - "преступное бездействие": Байден жестко раскритиковал Конгресс

16:53

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

16:52

Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

16:40

"2 часа бодяги": полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

15:58

Ресурсов – на два месяца: в Раде сделали тревожное заявление насчет помощи США

15:57

Ни одного поста в соцсетях: пока РФ убивает украинцев, Димопулос наслаждается семинарами россиянина

15:10

Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных

15:04

Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

Реклама
15:01

Мать известной певицы попала в тюрьмуВидео

14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентовВидео

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

11:32

Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

11:05

"Есть риск десятилетий конфронтации с РФ": Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 февраля: Весам - путешествие, Рыбам - важное решение

11:00

Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсонумнение

10:15

Война в Украине может "заморозиться": Мусиенко назвал основную опасность на 2024 годВидео

10:14

Мама с детьми пыталась спастись в ванной: в Харькове дроны РФ убили целую семьюФото

09:54

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

Реклама
09:40

Бред Путина перед недожурналистом Карлсономмнение

09:22

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:19

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

08:35

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

08:20

Только люди с "орлиным зрением" найдут тигра: сложная загадка на внимательность

08:00

Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

07:56

Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детейФотоВидео

07:50

Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

06:10

Путин должен быть физически и политически уничтоженмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять