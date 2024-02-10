Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецепт

Готовить оладья из капусты, которые напоминают деруны. Шикарный рецепт "драников" по-новому.

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Супер вкусные деруны без картошки рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Рецепт невероятно вкусных драников без картошки. Оладья из капусты настолько вкусные, что давно затмили рецепт дерунов.

Всего несколько простых ингредиентов, блендер и изумительный рецепт закуски готов.

Оладья из капусты - простой и вкусный рецепт

Вам понадобится:

Капуста - 500 гр

Лук - 1 шт среднего размера

Яйца - 1 шт

Кефир - половина стакана

Мука - 6 столовых ложек

Соль - по вкусу

Капусту помыть, убрать ненужные листья, порезать на кусочки и отправить в чашу блендера.

Добавить в блендер 1 яйцо, 6 столовых ложек муки.

Влить кефир, желательно комнатной температуры.

Посолить и поперчить сразу ингредиенты.

Почистить и мелко порезать лук, сразу отправить в блендер.

Взбить 2 минуты блендером готовое тесто на оладья из капусты.

Если тесто получилось жидковатое, добавляем 1-2 столовых ложки муки.

Разогреть хорошо сковороду, влить растительное масло.

Столовой ложкой выложить тесто на оладья. Обжаривать с двух сторон драники из капусты до золотистой корочки.

Подавать хрустящими к столу со сметаной.

Смотрите видео, как готовить капустные оладья рецепт:

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