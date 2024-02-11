Завтрак за 10 минут, как в ресторане: рецепт вкуснейшего блюда

Самый легкий и очень вкусный завтрак с яйцами. Рецепт гренок, которые подают в ресторанах.

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Быстрый и вкусный завтрак рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим быстрый и очень питательный завтрак, который подают так часто в ресторане.

Необыкновенный рецепт тостов с яйцом удивит всех ваших близких. Готовить такое утреннее блюдо всего 10 минут.

Тосты на завтрак - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Хлеб тостовый или багет

Яйца отварные - 3 шт

Свежий огурец - 1 шт

Укроп

Сыр - 80 гр

Пармезан - 30 гр

Сметана

Соль, специи по вкусу

На сухой сковороде или в тостере обжарить хлеб до готовности.

Сыр нарезать небольшими слайсами. На каждый кусочек гренки положить по 1 слайсу сыра.

Отварить яйца, остудить, почистить и измельчить вилкой.

Один огурец помыть, нарезать небольшими кубиками и смешать с яйцом.

Добавить 2 чайные ложки сметаны, немного посолить и перемешать. Добавить укроп.

Намазку переложить красиво на гренки.

Натереть сыр Пармезан и посыпать гренки.

Гренки посыпать любимыми специями и вкуснейший завтрак подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный завтрак за 10 минут:

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