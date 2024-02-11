Завтрак за 10 минут, как в ресторане: рецепт вкуснейшего блюда

Готовим быстрый и очень питательный завтрак, который подают так часто в ресторане.
Необыкновенный рецепт тостов с яйцом удивит всех ваших близких. Готовить такое утреннее блюдо всего 10 минут.
Тосты на завтрак - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб тостовый или багет
- Яйца отварные - 3 шт
- Свежий огурец - 1 шт
- Укроп
- Сыр - 80 гр
- Пармезан - 30 гр
- Сметана
- Соль, специи по вкусу
На сухой сковороде или в тостере обжарить хлеб до готовности.
Сыр нарезать небольшими слайсами. На каждый кусочек гренки положить по 1 слайсу сыра.
Отварить яйца, остудить, почистить и измельчить вилкой.
Один огурец помыть, нарезать небольшими кубиками и смешать с яйцом.
Добавить 2 чайные ложки сметаны, немного посолить и перемешать. Добавить укроп.
Намазку переложить красиво на гренки.
Натереть сыр Пармезан и посыпать гренки.
Гренки посыпать любимыми специями и вкуснейший завтрак подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусный завтрак за 10 минут:
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