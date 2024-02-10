Невероятно вкусный салат из СССР: рецепт, который давно все забыли

Очень вкусный и невероятно просто рецепт шикарного салата Винегрет.
Время приготовления: 15 минут
Калорийность 25 ккал
Кухня Интернасиональная
Шикарный рецепт давно забытого витаминного салата Винегрет. Такой рецепт салата всегда готовили наши бабушки.
Винегрет очень полезный и невероятно вкусный. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Винегрет по-новому рецепту - как готовить
Вам понадобится:
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- Картошка - 3 шт среднего размера
- Морковка - 1 шт
- Свекла - 3 шт среднего размера
- Горошек - 120 гр
- Фасоль - 120 гр
- Квашеная капуста - 300 гр
Картофель и морковь помыть, почистить и порезать кубиками.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Деко для запекания застелить фольгой, выложить морковь и картошку. Немного посолить и полить оливковым маслом.
Отправить в духовку на 20 минут.
Отварить свеклу до готовности, почистить и порезать кубиками.
Квашеную капусту порезать, отправить в салатник.
Добавить фасоль, запеченные овощи.
Подаем к столу вкуснейший рецепт Винегрета с фасолью.
Смотрите видео, как готовить салат Винегрет по-новому:
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