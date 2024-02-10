Невероятно вкусный салат из СССР: рецепт, который давно все забыли

Очень вкусный и невероятно просто рецепт шикарного салата Винегрет.

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Винегрет рецепт нового салата с секретным ингредиентом / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарный рецепт давно забытого витаминного салата Винегрет. Такой рецепт салата всегда готовили наши бабушки.

Винегрет очень полезный и невероятно вкусный. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.

Винегрет по-новому рецепту - как готовить

Вам понадобится:

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Картошка - 3 шт среднего размера

Морковка - 1 шт

Свекла - 3 шт среднего размера

Горошек - 120 гр

Фасоль - 120 гр

Квашеная капуста - 300 гр

Картофель и морковь помыть, почистить и порезать кубиками.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Деко для запекания застелить фольгой, выложить морковь и картошку. Немного посолить и полить оливковым маслом.

Отправить в духовку на 20 минут.

Отварить свеклу до готовности, почистить и порезать кубиками.

Квашеную капусту порезать, отправить в салатник.

Добавить фасоль, запеченные овощи.

Подаем к столу вкуснейший рецепт Винегрета с фасолью.

Смотрите видео, как готовить салат Винегрет по-новому:

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