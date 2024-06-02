Как отпугнуть птиц от черешни: что сделать, чтобы сберечь сладкий урожай

"Как отпугнуть птиц от черешни?" - этим вопросом наверняка задаются множество садоводов и владельцев дач. Главред детально отвечает на него.

https://glavred.info/lifehack/kak-otpugnut-ptic-ot-chereshni-chto-sdelat-chtoby-sberech-sladkiy-urozhay-10569878.html Ссылка скопирована

Как отпугнуть птиц от черешни? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сделать, чтоб птицы не клевали черешню?

Есть несколько как минимум несколько эффективных способов защитить черешню (особенно на мамином огороде) от птиц, сообщает проект "Watters Garden Center"

Во-первых, это сетки и покрытия:

Защитные сетки. Покройте деревья сетками, которые позволят солнцу и воздуху проникать, но не позволят птицам добраться до ягод.

Мешочки на ягоды. Надевайте маленькие мешочки на отдельные ветки или группы ягод.

Во-вторых, это отпугивающие устройства:

Звуковые отпугиватели. Используйте устройства, которые издают звуки хищников или другие неприятные для птиц звуки.

Визуальные отпугиватели. Развесьте блестящие или яркие предметы, такие как алюминиевые ленты, старые компакт-диски, воздушные змеи в форме хищных птиц, или пластиковые совы.

В-третьих, природные методы:

Посадка отвлекающих растений. Посадите неподалеку другие виды растений, которые могут привлечь птиц и отвлечь их от черешни.

Домашние животные. Если у вас есть кошки или собаки, они могут отпугивать птиц от вашего сада.

Химические отпугиватели. На рынке есть специальные средства для обработки растений, которые делают плоды невкусными для птиц. Однако такие средства нужно использовать с осторожностью и следовать инструкциям.

Механические преграды. Используйте укрытия из прозрачных материалов (например, агроволокна), чтобы создать барьер между ягодами и птицами.

Как говорят садоводы, комбинирование нескольких из этих методов может дать наилучший результат.

Что за проект Watters Garden Center? Watters Garden Center - YouTube-канал одноименного садового проекта. По состоянию на июнь 2024 года на него подписано 7,71 тысяч человек.

Какие запахи не любят птицы?

Птицы могут избегать некоторых запахов, которые кажутся им неприятными или пугающими. Вот несколько запахов, которые известны своим отпугивающим действием на птиц:

Запах хищников. Запахи, ассоциирующиеся с хищниками, такими как лисы или совы, могут отпугивать птиц. На рынке существуют специальные спреи с имитацией таких запахов.

Перечная мята. Птицы не любят сильный запах мяты. Смешайте масло мяты с водой и распылите на растения.

Эвкалипт. Масло этого растения также может отпугивать птиц.

Лаванда .Несмотря на то, что людям этот запах приятен, многие птицы его избегают.

Кайенский перец. Запах и вкус кайенского перца могут быть неприятными для птиц. Можно использовать спрей, сделанный из кайенского перца и воды.

Чеснок. Сильный запах чеснока также может отпугнуть птиц. Измельченный чеснок можно разбавить водой и распылить на растения.

Аммиак. Птицы не любят запах аммиака, но его использование требует осторожности, чтобы не навредить растениям и окружающей среде.

Важно отметить, что эффективность этих методов может варьироваться в зависимости от вида птиц и их адаптации к различным условиям. Лучше всего комбинировать несколько методов отпугивания для достижения наилучшего результата.

Чем полезна черешня? В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред