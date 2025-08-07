В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

Нововведения могут касаться украинцев, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года.

В Германии планируют сократить финансовую помощь беженцам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Правительство Германии намерено уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на законопроект.

Следовательно, сумму выплат могут сократить до 100 евро в месяц на каждого беженца.

Стоит отметить, что сейчас украинцы, которые прибывают в Германию, убегая от войны, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите. Она позволяет им претендовать на социальные выплаты без прохождения процедуры предоставления убежища.

Теперь, согласно новому законопроекту, украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшие выплаты.

В материале агентства говорится, что сначала проект закона должны одобрить кабинет министров и верхняя палата парламента, только потом он вступит в силу.

"Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы, поскольку она пытается сэкономить на расходах на социальное обеспечение. В воскресенье премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить из тех, кто получает более высокие выплаты, всех украинских беженцев, а не только новоприбывших", - написали в Reuters.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

