Трамп заявил, что украинские беженцы смогут оставаться в США, но есть четкий срок

Американский президент сообщил, когда украинцам придется паковать чемоданы.

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Украинских беженцев из США выгонять не будут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump/

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Трамп заявил, что украинцы смогут оставаться в США до конца войны

США работают с украинскими беженцами

Заявление Трампа стало неожиданностью на фоне иммиграционной политики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы, которые были вынуждены бежать от войны, и нашли убежище в Штатах, смогут оставаться там легально до окончания конфликта.

Об этом, как сообщает издание KyivPost, он заявил во время короткого разговора с журналистами в Белом доме. Трамп добавил, что работа американских чиновников с гражданами Украины продолжается.

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"Мы позволим. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", - подчеркнул президент США.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что сказал Трамп об украинских беженцах в США:

Издание пишет, что это заявление стало неожиданностью для многих на фоне последних заявлений и действий администрации Трампа, которые свидетельствовали об обратном, а именно ограничениях для иммигрантов. В том числе они коснулись иностранцев, которым был предоставлен временный легальный статус по программам, начатым предыдущей администрацией.

Прекращение помощи с приютом украинским беженцам

Отметим, что не только в США предупреждали о закрытии программ для украинских беженцев. К подобной практике прибегли и в Польше, где планируют постепенно закрывать приюты для украинцев с 1 ноября 2025 года.

Так называемые центры коллективного размещения (OZZ) прекратят свою деятельность для всех, кроме уязвимых групп населения, таких как беременные женщины или пожилые люди.

Политика США в отношении украинских беженцев - что известно

Напомним, Главред писал, что еще в феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну.

Впоследствии стало известно, что американская администрация разработала план расходования 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских беженцев.

Ранее также СМИ сообщали, якобы Дональд Трамп намерен отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

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Об источнике: Kyiv Post KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

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