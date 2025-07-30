Трамп заявил, что украинские беженцы смогут оставаться в США, но есть четкий срок

Главное:
- Трамп заявил, что украинцы смогут оставаться в США до конца войны
- США работают с украинскими беженцами
- Заявление Трампа стало неожиданностью на фоне иммиграционной политики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы, которые были вынуждены бежать от войны, и нашли убежище в Штатах, смогут оставаться там легально до окончания конфликта.
Об этом, как сообщает издание KyivPost, он заявил во время короткого разговора с журналистами в Белом доме. Трамп добавил, что работа американских чиновников с гражданами Украины продолжается.
"Мы позволим. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", - подчеркнул президент США.
Смотрите видео, что сказал Трамп об украинских беженцах в США:
Издание пишет, что это заявление стало неожиданностью для многих на фоне последних заявлений и действий администрации Трампа, которые свидетельствовали об обратном, а именно ограничениях для иммигрантов. В том числе они коснулись иностранцев, которым был предоставлен временный легальный статус по программам, начатым предыдущей администрацией.
Прекращение помощи с приютом украинским беженцам
Отметим, что не только в США предупреждали о закрытии программ для украинских беженцев. К подобной практике прибегли и в Польше, где планируют постепенно закрывать приюты для украинцев с 1 ноября 2025 года.
Так называемые центры коллективного размещения (OZZ) прекратят свою деятельность для всех, кроме уязвимых групп населения, таких как беременные женщины или пожилые люди.
Политика США в отношении украинских беженцев - что известно
Напомним, Главред писал, что еще в феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну.
Впоследствии стало известно, что американская администрация разработала план расходования 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских беженцев.
Ранее также СМИ сообщали, якобы Дональд Трамп намерен отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, которые сбежали от войны с Россией.
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Об источнике: Kyiv Post
KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.
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