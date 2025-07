Кремль давит, чтобы Трамп отказался от своего срока: что хочет успеть Россия

Что сообщили аналитики:

Президент США Дональд Трамп сократил ранее озвученный стране-агрессору России срок ультиматума с 50 до 10 дней. Однако чиновники Кремля пытаются заставить главу Штатов отказаться от него.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Это свидетельствует о том, что российские чиновники не заинтересованы в завершении войны против Украины.

В частности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях написал, что Трамп не может диктовать, когда начинать мирные переговоры и подчеркнул, что диалог закончится только после достижения РФ всех своих военных целей.

Эксперты предполагают, что под целями он имеет в виду смену режима в Украине, политики вступления в НАТО и сокращение ВСУ до тех масштабов, которые не позволят защищать страну полноценно.

Аналитики отметили, что ранее для достижения уступок от США в Кремле обещали стимулы, которые не связаны с войной в Украине. Сейчас же в РФ пытаются достичь продолжения сотрудничества с Трампом и отговорить его от определенного срока путем заявлений об ухудшении отношений между странами и новый договор СНВ.

С самого начала решение президента США об объявлении России ультиматума не понравилось представителям Кремля, которые не заинтересованы в прекращении войны в Украине.

Уже после сокращения Трампом срока до 10 дней там вышли с новым заявлением. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова главы США "приняли к сведению" и цинично добавил, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности по прекращению войны.

Ранее в Офисе президента заявили, что в Украине ожидания от новых сроков дедлайна Дональда Трампа диктатору РФ Владимиру Путину не являются утопическими, а вполне реальными.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа сократить срок, предоставленный российскому диктатору Владимиру Путину для достижения мирного соглашения является проявлением силы, которая может приблизить завершение войны.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.