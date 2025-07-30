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Кремль давит, чтобы Трамп отказался от своего срока: что хочет успеть Россия

Анна Косик
30 июля 2025, 08:06
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У Кремля не остается времени для реализации ключевого замысла, поэтому там хотят, чтобы Трамп пошел на уступки.
Кремль давит, чтобы Трамп отказался от своего срока: что хочет успеть Россия
Кремлевские чиновники пошли совсем другим путем в попытках убедить Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили аналитики:

  • Кремль хочет отговорить Трампа от ультиматума на 10 дней
  • В России хотят достичь военных целей перед началом переговоров
  • РФ изменила стимулы для давления на США

Президент США Дональд Трамп сократил ранее озвученный стране-агрессору России срок ультиматума с 50 до 10 дней. Однако чиновники Кремля пытаются заставить главу Штатов отказаться от него.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Это свидетельствует о том, что российские чиновники не заинтересованы в завершении войны против Украины.

видео дня

В частности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях написал, что Трамп не может диктовать, когда начинать мирные переговоры и подчеркнул, что диалог закончится только после достижения РФ всех своих военных целей.

Эксперты предполагают, что под целями он имеет в виду смену режима в Украине, политики вступления в НАТО и сокращение ВСУ до тех масштабов, которые не позволят защищать страну полноценно.

Аналитики отметили, что ранее для достижения уступок от США в Кремле обещали стимулы, которые не связаны с войной в Украине. Сейчас же в РФ пытаются достичь продолжения сотрудничества с Трампом и отговорить его от определенного срока путем заявлений об ухудшении отношений между странами и новый договор СНВ.

Реакция Кремля на ультиматум Трампа

С самого начала решение президента США об объявлении России ультиматума не понравилось представителям Кремля, которые не заинтересованы в прекращении войны в Украине.

Уже после сокращения Трампом срока до 10 дней там вышли с новым заявлением. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова главы США "приняли к сведению" и цинично добавил, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ультиматум Трампа России - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности по прекращению войны.

Ранее в Офисе президента заявили, что в Украине ожидания от новых сроков дедлайна Дональда Трампа диктатору РФ Владимиру Путину не являются утопическими, а вполне реальными.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа сократить срок, предоставленный российскому диктатору Владимиру Путину для достижения мирного соглашения является проявлением силы, которая может приблизить завершение войны.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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