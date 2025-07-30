Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

Что узнаете:
- Как магнитная буря влияет на человека
- Когда будет пик следующей магнитной бури
- Когда закончится магнитная буря
Украину атаковала затяжная магнитная буря. Она может значительно повлиять на ваше самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.
Изначально магнитная буря ударила с 5-балльной мощностью еще 22 июля. Следующие два дня она "трусила" страну с мощностью 6 баллов. 25 июля буря пошла на спад. Ожидалось, что вскоре она закончится, но расслабляться было рано.
26 июля мощность магнитной бури снова выросла до 5-ти баллов. На таком же уровне она была и на следующий день. 26 июля буря ослабла. На следующий день она достигла уже 3-х баллов.
Но 30 июля произошла новая вспышка, которая спровоцировала увеличение мощности магнитной бури. В этот и на следующий день она удержится на уровне 4-х баллов, после чего опустится до 3-х.
По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 1 вспышка класса С. Сообщается, что 30 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 34 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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