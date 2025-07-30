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Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Ангелина Подвысоцкая
30 июля 2025, 19:41
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Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там днем температура воздуха опустится до +19 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 31 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 31 июля
  • Когда температура воздуха опустится до +10 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 31 июля будет штормовой. Регионы будут под влиянием циклона. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До 2 июля в Украине продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о южных, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

видео дня
погода 31 июля
Прогноз погоды в Украине на 31 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 31 июля дожди отступают. Осадки будут только на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Жара ожидается только на юге, востоке и Днепропетровщине. В другие регионы придет похолодание.

В большинстве областей температура воздуха опустится до 20-26 градусов тепла. На востоке и юге будет +33 градуса.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 31 июля

В Украине 31 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северо-восточных областях, а также на Закарпатье и в Карпатах. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°, на Луганщине сильная жара 35-36°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 31 июля в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +23...37 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.

погода 31 июля
Прогноз погоды в Украине на 31 июля / фото: meteoprog

Погода 31 июля в Киеве

В Киеве 31 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 31 июля
Прогноз погоды в Украине на 31 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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