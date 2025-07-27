Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

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- Какой будет погода на следующей неделе
- Какие области Украины будет заливать дождем
Погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны.
"Заметно прохладнее будет на западе и крайнем севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов, выпадения дождей и преобладания значительного количества облачности", - подчеркнул он.
Погода в Украине 28 июля
В понедельник, 28 июля, в западных, северных и местами центральных областях Украины пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. В остальных регионах предполагается жаркая и сухая погода.
Температура воздуха ночью составит +16... +21 °С, днем +25... +30 °С, в центральных, южных и местами восточных областях +34... +39 °С.
Погода в Украине 29 июля
Во вторник, 29 июля, неустойчивая погода сохранится в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах. Здесь пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. В восточных и южных регионах будет сухо и жарко.
Температура в западных областях ночью составит +13... +18 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в южной части местами +38... +40 °С.
Погода в Украине 30 июля
В среду, 30 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града. Сухо и жарко будет в восточных и южных областях.
Температура в западных областях в ночные часы составит +12... +17 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в юго-восточных регионах местами +38... +40 °С.
Погода в Украине 31 июля
В четверг, 31 июля, ночью на севере Левобережья ожидаются грозовые дожди, днем осадки пройдут местами в северных областях. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11... +18 °С, днем +24... +30 °С; в восточной части ночью +18... +23 °С, днем +32... +38 °С.
Погода в Украине 1 августа
В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в северной части страны, в остальных регионах без осадков.
Температура воздуха на Правобережье страны ночью составит +12...+17 °С, днем +25... +30 °С; на Левобережье ночью +18... +23 °С, днем +32... +37 °С.
Погода в Украине 2 августа
В субботу, 2 августа, дождливая и неустойчивая погода сохранится в северной части Украины, в остальных регионах будет преобладать умеренно теплая и сухая погода.
Температура воздуха ночью составит +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.
Погода в Украине 3 августа
В воскресенье, 3 августа, ночью грозовые дожди пройдут в восточных областях, днем также в центральных и северных регионах. Местами возможны сильные грозы, град и шквалы.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных и центральных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 27 июля синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, южных, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях. В то же время, в некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов.
В то же время, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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