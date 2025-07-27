Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

Синоптик поделился прогнозом погоды с 28 июля по 3 августа.

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Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

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Какой будет погода на следующей неделе

Какие области Украины будет заливать дождем

Погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны.

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"Заметно прохладнее будет на западе и крайнем севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов, выпадения дождей и преобладания значительного количества облачности", - подчеркнул он.

Погода в Украине 28 июля

В понедельник, 28 июля, в западных, северных и местами центральных областях Украины пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. В остальных регионах предполагается жаркая и сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +16... +21 °С, днем +25... +30 °С, в центральных, южных и местами восточных областях +34... +39 °С.

Погода 28 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 июля

Во вторник, 29 июля, неустойчивая погода сохранится в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах. Здесь пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. В восточных и южных регионах будет сухо и жарко.

Температура в западных областях ночью составит +13... +18 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в южной части местами +38... +40 °С.

Погода 29 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 июля

В среду, 30 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града. Сухо и жарко будет в восточных и южных областях.

Температура в западных областях в ночные часы составит +12... +17 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в юго-восточных регионах местами +38... +40 °С.

Погода 30 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 31 июля

В четверг, 31 июля, ночью на севере Левобережья ожидаются грозовые дожди, днем осадки пройдут местами в северных областях. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11... +18 °С, днем +24... +30 °С; в восточной части ночью +18... +23 °С, днем +32... +38 °С.

Погода в Украине 1 августа

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в северной части страны, в остальных регионах без осадков.

Температура воздуха на Правобережье страны ночью составит +12...+17 °С, днем +25... +30 °С; на Левобережье ночью +18... +23 °С, днем +32... +37 °С.

Погода в Украине 2 августа

В субботу, 2 августа, дождливая и неустойчивая погода сохранится в северной части Украины, в остальных регионах будет преобладать умеренно теплая и сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.

Погода в Украине 3 августа

В воскресенье, 3 августа, ночью грозовые дожди пройдут в восточных областях, днем также в центральных и северных регионах. Местами возможны сильные грозы, град и шквалы.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных и центральных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 27 июля синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, южных, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях. В то же время, в некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов.

В то же время, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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