Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

Мария Николишин
27 июля 2025, 11:43
564
Синоптик поделился прогнозом погоды с 28 июля по 3 августа.
Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов
Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • Какие области Украины будет заливать дождем

Погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны.

видео дня

"Заметно прохладнее будет на западе и крайнем севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов, выпадения дождей и преобладания значительного количества облачности", - подчеркнул он.

Погода в Украине 28 июля

В понедельник, 28 июля, в западных, северных и местами центральных областях Украины пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. В остальных регионах предполагается жаркая и сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +16... +21 °С, днем +25... +30 °С, в центральных, южных и местами восточных областях +34... +39 °С.

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов
Погода 28 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 июля

Во вторник, 29 июля, неустойчивая погода сохранится в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах. Здесь пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. В восточных и южных регионах будет сухо и жарко.

Температура в западных областях ночью составит +13... +18 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в южной части местами +38... +40 °С.

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов
Погода 29 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 июля

В среду, 30 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града. Сухо и жарко будет в восточных и южных областях.

Температура в западных областях в ночные часы составит +12... +17 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, в юго-восточных регионах местами +38... +40 °С.

Погода 30 липня
Погода 30 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 31 июля

В четверг, 31 июля, ночью на севере Левобережья ожидаются грозовые дожди, днем осадки пройдут местами в северных областях. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11... +18 °С, днем +24... +30 °С; в восточной части ночью +18... +23 °С, днем +32... +38 °С.

Погода в Украине 1 августа

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в северной части страны, в остальных регионах без осадков.

Температура воздуха на Правобережье страны ночью составит +12...+17 °С, днем +25... +30 °С; на Левобережье ночью +18... +23 °С, днем +32... +37 °С.

Погода в Украине 2 августа

В субботу, 2 августа, дождливая и неустойчивая погода сохранится в северной части Украины, в остальных регионах будет преобладать умеренно теплая и сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.

Погода в Украине 3 августа

В воскресенье, 3 августа, ночью грозовые дожди пройдут в восточных областях, днем также в центральных и северных регионах. Местами возможны сильные грозы, град и шквалы.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13... +19 °С, днем +26... +32 °С; в юго-восточных и центральных регионах ночью +19... +24 °С, днем +33... +39 °С.

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов
Тепловой удар / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 27 июля синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, южных, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях. В то же время, в некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов.

В то же время, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара в Украине: синоптик сказала, когда ждать смены погоды

Жара в Украине: синоптик сказала, когда ждать смены погоды

12:28Синоптик
Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

11:43Синоптик
"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

11:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

Карта Deep State онлайн за 27 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

Китайский гороскоп на сегодня 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

Китайский гороскоп на сегодня 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

В США заговорили о потере поддержки Зеленского: что может спровоцировать

В США заговорили о потере поддержки Зеленского: что может спровоцировать

Последние новости

12:35

Известковый налет "сползет" с плитки и лейки мгновенно: какое средство творит чудеса

12:28

Жара в Украине: синоптик сказала, когда ждать смены погоды

11:50

Гороскоп на завтра 28 июля: Близнецам - сладкие эмоции, Ракам - спор

11:43

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

11:10

"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
10:51

Гороскоп Таро на неделю с 28 июля по 2 августа: Тельцам - радость, Ракам - прорыв

10:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 июля (обновляется)

10:39

"Хаос в тылу": партизаны устроили громкую диверсию и нарушили логистику РФВидео

10:36

Финансовый гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа

Реклама
10:12

Китайский гороскоп на завтра 28 июля: Крыс используют, Собаки решат проблемы

10:00

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам

09:51

Из-за аномальной жары Турцию охватили пожары: появились жуткие кадры

09:49

Любовный гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа

09:44

Уже в августе: КНДР готовит новую помощь РФ в войне против Украины

09:17

Гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа: Львам - решение, Девам - "запара"

08:58

Карта Deep State онлайн за 27 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:51

Взрывы и клубы дыма: дроны атаковали стратегический объект в РоссииВидео

08:49

РФ готовит более масштабные удары по Украине: аналитики предупреждают об опасности

08:10

Как Россия подписала себе приговормнение

07:54

"Был бы замечательным": в США сказали, кто может заменить Трампа на посту президента

Реклама
07:10

Где ноль среди шестерок: надо иметь "зрение орла", чтобы найти спрятанную цифру за 15 секунд

06:10

Почему Трамп резко начал помогать Украине: нерассказанная историямнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на тарелках с лапшой за 33 секунды

05:25

Как правильно - "на добраніч" или "надобраніч": учитель объяснилаВидео

04:32

Как убрать затяжки на одежде за несколько секунд - лайфхак

04:02

Как выступать публично и не бояться: секреты успешного спикера

01:47

В США заговорили о потере поддержки Зеленского: что может спровоцировать

01:45

Какой автомобиль ни в коем случае не стоит покупать: ответ автомеханика

01:42

Стыд: зачем он нам и как управляет нашей жизнью

00:25

В ближайшее время может резко ухудшиться самочувствие: страну накрыла жесткая магнитная буря

26 июля, суббота
22:47

Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочьВидео

22:41

"Нужно надавить": Зеленский назвал условие того, чтобы в 2026 году не было войны

22:37

Кристина Агилера ошеломила смелой фотосессией

22:10

Лично руководил наступлением на Харьковщине: Силы обороны ликвидировали российскую "шишку"

21:32

У врага там огромные резервы: РФ движется к важному городу с нового направления

20:52

65-летие Шевченковской премии: Зеленский изменил количество номинаций

20:50

Вулканы - ворота из недр Земли: как работают и почему они извергаются

20:00

Что опаснее - жара или холод: критические пределы, за которыми жизнь невозможна

19:49

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:31

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Реклама
19:10

Майдан не угаснет никогда?мнение

18:54

"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

18:51

Очень большой церковный праздник: что нельзя делать в Пантелеймонов день

17:58

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:51

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:42

Невидимые враги: самая распространенная аллергия в мире

17:28

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:26

Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

16:48

Чем отличаются 2 девушки на лошади: только гений найдет ответ за 21 секунду

16:26

Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять