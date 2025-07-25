Август готовит сюрпризы: синоптик сказала, к какой погоде готовиться украинцам

Август "обещает" быть жарким.

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Прогноз погоды на август 2025 года / Фото: ua.depositphotos.com

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Какой погода будет в августе 2025 года

Где в Украине будет жарче всего в последний месяц лета

Август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы. Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.

Она сообщила, что, по данным мировых европейских центров, на западе температура будет близко к августовской норме и осадки также на западе страны - близко к норме.

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Температура воздуха в остальных областях окажется выше средних показателей на 1,5-2°C. Жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке страны.

"А также дефицит осадков. То есть от нормы мы ждем 60-70%", - сказала Голеня.

Синоптик добавляет, что в начале августа погода будет подобной июлю.

На юге и востоке страны ожидается +30°C...+34°C, а в отдельные дни - сильная жара +35°C...+38°C.

На западе - умереннее всего. Ожидается от +25°C до +28°C.

На севере - до +30°C.

В центральных и восточных областях - +33°C...+34°C.

В отдельные дни на Кировоградщине, Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях может быть сильная жара +35°C...+37°C, резюмировала Голеня.

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Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что 25 июля атмосферный фронт зацепит западные регионы страны. Там ожидаются грозовые дожди. К вечеру они дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей.

В то же время, по данным Диденко, 26 и 27 июля температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 градуса. В южной части ожидается сильная жара, +33...+39, местами вероятно до +40 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич также сообщил, что погода в Украине в выходные отметится аномальной жарой в нескольких областях. Очень высокие температуры воздуха охватят юго-восточные области нашей страны, а в западной части будут проходить дожди.

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О персоне: Наталья Голеня Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

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