Август готовит сюрпризы: синоптик сказала, к какой погоде готовиться украинцам

Вы узнаете:
- Какой погода будет в августе 2025 года
- Где в Украине будет жарче всего в последний месяц лета
Август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы. Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.
Она сообщила, что, по данным мировых европейских центров, на западе температура будет близко к августовской норме и осадки также на западе страны - близко к норме.
Температура воздуха в остальных областях окажется выше средних показателей на 1,5-2°C. Жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке страны.
"А также дефицит осадков. То есть от нормы мы ждем 60-70%", - сказала Голеня.
Синоптик добавляет, что в начале августа погода будет подобной июлю.
На юге и востоке страны ожидается +30°C...+34°C, а в отдельные дни - сильная жара +35°C...+38°C.
На западе - умереннее всего. Ожидается от +25°C до +28°C.
На севере - до +30°C.
В центральных и восточных областях - +33°C...+34°C.
В отдельные дни на Кировоградщине, Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях может быть сильная жара +35°C...+37°C, резюмировала Голеня.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что 25 июля атмосферный фронт зацепит западные регионы страны. Там ожидаются грозовые дожди. К вечеру они дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей.
В то же время, по данным Диденко, 26 и 27 июля температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 градуса. В южной части ожидается сильная жара, +33...+39, местами вероятно до +40 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич также сообщил, что погода в Украине в выходные отметится аномальной жарой в нескольких областях. Очень высокие температуры воздуха охватят юго-восточные области нашей страны, а в западной части будут проходить дожди.
Читайте также:
- В Украину возвращается сильная непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
- Украину атакует неприятная погода: где ждать сильных ливней
- Растет до опасной черты: Украину "накроет" красный уровень магнитной бури
О персоне: Наталья Голеня
Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред