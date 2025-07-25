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Растет до опасного предела: Украину "накроет" красный уровень магнитной бури

Даяна Швец
25 июля 2025, 10:38
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Совсем скоро прогнозируется сильная магнитная буря с К-индексом 5, способная повлиять на метеозависимых людей.
Растет до опасного предела: Украину 'накроет' красный уровень магнитной бури
Ожидается новое геомагнитное воздействие / Фото: сгенерированное ИИ

Главное:

  • Как изменится магнитное поле Земли в ближайшие дни
  • Стоит ли сильно волноваться метеозависимым

В ближайшие дни ожидается новая геомагнитная активность. Оценивание проводится по шкале от 0 до 9, где планетарный К-индекс 5 и выше свидетельствует о мощной магнитной буре, пишет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA

Когда будет "штормить" на этой неделе:

видео дня
  • 25 июля (пятница) Прогнозируется незначительная солнечная активность. К-индекс составит 2,1, что соответствует спокойной геомагнитной ситуации (зеленый уровень).
  • 26 июля (суббота) Ситуация останется стабильной, ожидается К-индекс 2,3. Это означает, что магнитные бури будут отсутствовать или очень слабые.
  • 27 июля (воскресенье) В этот день возможно резкое усиление геомагнитной активности. К-индекс достигнет уровня 5, что означает начало сильной магнитной бури (красный уровень). Она может повлиять на здоровье метеочувствительных людей.
Каким будет геомагнитный фон 25-27 июля
Каким будет геомагнитный фон 25-27 июля / фото: SWPC

Однако обратите внимание, что прогнозы могут меняться, поскольку данные об активности Солнца обновляются каждые три часа.

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

  • Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
  • Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
  • Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
  • Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
  • Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
  • Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

К слову, 23 июля сообщалось, что еще одна пламенная магнитная буря накрыла Украину.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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