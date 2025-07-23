Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

После периода затишья Украина находится под натиском нового геомагнитного шторма.

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Украину охватил мощный магнитный шторм / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 23 и 24 июля

Какие вспышки зафиксированы на Солнце

Как уменьшить влияние магнитной бури

Магнитная буря красного уровня мощности накрыла Украину в среду, 23 июля. Она может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Солнечная активность за последние сутки оставалась низкой. По данным EarthSky, в течение этого периода на Солнце зафиксировано пять вспышек класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

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Кроме этого, в ближайшее время ожидается умеренная или низкая вспышечная активность. Вероятность вспышек типа M (умеренный) составляет 40%, а вероятность вспышек типа X (сильный) - 10%.

В среду, 23 июля, прогнозируется умеренно сильная геомагнитная буря сК-индексом 5 (красный уровень). В этот день возможно усиление симптомов у метеозависимых - головные боли, ухудшение самочувствия, усталость и раздражительность.

Однако в четверг, 24 июля, магнитная буря спадет. Ее активность снизится до К-индекса 4 (желтый уровень), что свидетельствует о слабой магнитной буре. Влияние на организм будет минимальным, но чувствительные люди могут испытывать легкое недомогание.

Прогноз магнитных бурь / Инфографика: Главред

Как магнитные бури влияют на человека

Изменения атмосферного давления, связанные с магнитными бурями, могут вызывать головные боли и мигрени, повышенную усталость, слабость, раздражительность, нарушение сна и общее ухудшение самочувствия. Особенно это касается метеочувствительных и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы облегчить симптомы, рекомендуется:

Хорошо высыпаться, употреблять здоровую пищу. Исключить из рациона острые, соленые, жирные блюда, алкоголь и уменьшить количество кофеина. Пить травяные чаи и много воды для поддержания водного баланса. Прогуливаться на свежем воздухе, по возможности за городом, избегая прямого солнечного света. Заниматься легкими физическими нагрузками для повышения тонуса. Людям с хроническими болезнями советуется больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 22-23 июля в Украине ожидаются опасные метеоявления: грозы, град и шквалы до 20 м/с. Больше всего пострадают северные, центральные, Харьковская и Левобережные области. Киев и Киевская область также находятся в зоне повышенного риска.

Также 23 июля будет сохраняться жаркая погода, но во многих регионах пройдут грозовые дожди. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение І уровня опасности для северных, центральных и Харьковской областей.

Как сообщал Главред, 22 июля Киев накрыла мощная буря с ливнем и шквальным ветром. В городе повалены деревья, затоплены улицы, сломаны светофоры и дорожные знаки. На улице Глубочицкой упал строительный кран.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA проводит прогнозирование погоды и мониторинг климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы и поддерживает спутниковые программы наблюдения Земли.

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