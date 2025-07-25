Украину атакует неприятная погода: где ждать сильных ливней

Украину накроют дожди и сильные грозы.

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Украину атакуют грозовые дожди / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой. Ряд областей снова накроют дожди. Более того, дождь будет идти несколько дней подряд.

Как сообщает Укргидрометцентр, с 25 июля на крайнем Западе, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях будут кратковременные дожди.

Также синоптики обещают грозы.

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Погода на выходные 26-27 июля

В субботу, 27 июля, кроме Юга и Юго-Востока, ожидаются значительные дожди.

При это температура воздуха удержится в пределах +28 - +33 градуса тепла.

В воскресенье на Правобережье также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На юге температура воздуха ночью будет достигать +18 – +23 градусов, днем будет сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

На остальной территории ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +33, но 26 июля на севере +25 – +29. В выходные в западных областях +21 – +28 градусов.

Погода в Украине на 26 июля / meteo.gov

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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