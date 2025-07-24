Когда в Украине спадет жара: стала известна точная дата

Уже скоро температура воздуха снизится - синоптик сказала, когда это произойдет.

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Погода в Украине - стало известно, когда в Украине спадет жара/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 25 июля

Где будет жара, а где - более прохладные температуры

Когда в Украине спадет жара

Погода в Украине в пятницу, 25 июля, отметится кратковременными дождями и грозами во многих областях.

В первую очередь атмосферный фронт, который принесет осадки, затронет западные области Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Также она отметила, что днем и вечером завтра грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины.

На остальной территории Украины будет сухая погода.

"Температура воздуха 25-го июля составит +28...+32 градуса, на юге +31...+35 градусов. Очаг более свежей погоды возникнет завтра на северо-западе", - сообщила синоптик.

Погода в Украине 25 июля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 25 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 25 июля

В Киеве 25 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше, отметила Диденко.

Ночью осадков не ожидается, днем будут локальные дожди с грозами.

В то же время синоптик рассказала, что ослабление жары ожидается 31-го июля.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мощная жара накроет Украину - стало известно, в каких регионах разогреет до +34 градусов. В четверг, 24 июля, дожди пройдут лишь в нескольких областях Украины.

Также ранее сообщалось, что невыносимая жара сунет в Украину - стало известно, где прокапают небольшие дожди. Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +35 градусов.

Напомним, пламенная магнитная буря накрыла Украину - стала известна дата самого жесткого удара. После периода затишья Украина находится под натиском нового геомагнитного шторма.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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