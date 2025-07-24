Когда в Украине спадет жара: стала известна точная дата

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 25 июля
- Где будет жара, а где - более прохладные температуры
- Когда в Украине спадет жара
Погода в Украине в пятницу, 25 июля, отметится кратковременными дождями и грозами во многих областях.
В первую очередь атмосферный фронт, который принесет осадки, затронет западные области Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также она отметила, что днем и вечером завтра грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины.
На остальной территории Украины будет сухая погода.
"Температура воздуха 25-го июля составит +28...+32 градуса, на юге +31...+35 градусов. Очаг более свежей погоды возникнет завтра на северо-западе", - сообщила синоптик.
Погода в Киеве 25 июля
В Киеве 25 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше, отметила Диденко.
Ночью осадков не ожидается, днем будут локальные дожди с грозами.
В то же время синоптик рассказала, что ослабление жары ожидается 31-го июля.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мощная жара накроет Украину - стало известно, в каких регионах разогреет до +34 градусов. В четверг, 24 июля, дожди пройдут лишь в нескольких областях Украины.
Также ранее сообщалось, что невыносимая жара сунет в Украину - стало известно, где прокапают небольшие дожди. Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +35 градусов.
Напомним, пламенная магнитная буря накрыла Украину - стала известна дата самого жесткого удара. После периода затишья Украина находится под натиском нового геомагнитного шторма.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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