Мощная жара накроет Украину: в каких регионах разогреет до +34 градусов

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- Какой будет погода 24 июля
- В каких регионах будет жарче всего
В четверг, 24 июля, в Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях возможны кратковременные грозовые дожди. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра на востоке местами возможны штормовые порывы северо-западного ветра. Синоптик призывает быть осторожными. Воздух прогреется до +29°C.
В центральной части и в восточных областях стоит ожидать +28...+32°C, на юге Украины прогнозируется +29...+34°C.
Диденко отметила, что юг Украины страдает от засухи - поэтому ему особое внимание.
"К сожалению, в ближайшей перспективе осадков в южной части не видно, разве что в ночные часы 28 и 29 июля, да и то большая вероятность в Одесской области. Но буду следить за любыми изменениями в прогнозе погоды", - написала синоптик.
Погода в Киеве на 24 июля
В Киеве 24 июля осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться около +27...+29°C.
Диденко добавила, что в столице ближайший дождь пройдет аж 25 июля. Вечер среды 23 июля - без осадков.
Кроме того, она предупредила, что 23 июля Землю накрыла магнитная буря. Диденко рекомендует как можно меньше находиться на открытом солнце. Лучше принимать привычные препараты, назначенные врачом и пить воду.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, во вторник, 22 июля, Киев накрыла мощная буря с ливнем и шквальным ветром, которая вызвала значительные разрушения. В столице повалены деревья, затоплены улицы и зафиксировано падение строительного крана.
Также непогода бушевала в Полтавской области. Вследствие порывистого ветра и грозы, в регионе без электричества осталось 1297 абонентов.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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